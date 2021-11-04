全球經濟緩步復甦 投信看好美元、亞股資產配置

後疫情時代，全球經濟逐漸恢復到正常成長，多數國家的 PMI 指數仍維持在 50 榮枯點之上，顯示全球經濟復不均衡的情況下，在市場需求尚未被滿足等因素支撐下，可望持續保持健康成長，富達投信表示，相對看好亞股、美元等資產。

富達投信表示，宏觀背景和寬鬆的貨幣政策已超過增長高峰，但隨著 ESG 和新技術帶來的經濟結構性趨勢改變，企業獲利和企業資本支出穩健增長，我們認為此經濟循環週期仍處於中期，並未步入衰退，因此仍偏向看好可受惠這些大趨勢的優質股票。

隨著冬季將近，市場將繼續密切關注能源短缺和供應鏈瓶頸等問題，原因在於能源供需可能使通膨持續，進而增加市場波動度；此外，中國大陸在處理其房地產業方面也存有風險，即使近期官方政策方向似乎出現放鬆態度但市場仍採半信半疑的看法，後續必須密切關注相關政策的發展。

富達投信認為，市場可能產生更多波動但不致於脫軌，而這股市場波動也可望衍生新的投資機會，建議以伺機逢低加買股票部位，尤其是偏好已開發市場和評價便宜的亞洲股票。

在債券部分，考量收益率上升，因此將減持投資級債券部位，預期英國央行近期的強硬立場將不會持續下去，英國債券可能將提供相對於美國國庫債券更顯著的價值。

富達投信認為，此刻市場正處於此經濟循環週期的中期，且已開發市場的違約率應會持續維持在低位，因此將持續加碼高收益。另外，美國聯準會可能很快將縮減量化寬鬆，因此也將加碼美元資產。