解封後你想去哪裡？來規劃場海外旅遊吧

自 2020 年初起全球受新冠肺炎疫情影響，為防止疫情擴散各國皆實施嚴格的入境管制政策，非必要國際旅客皆不得入境，在長達近兩年的鎖國政策下，隨著各國疫苗接種率的普及，也開始陸續放寬入境限制，更有國家提供國外旅客接種疫苗的觀光計畫。根據旅遊平台 KLOOK 調查，臺灣人解封後最想去旅遊的國家前三名分別為日本、冰島、瑞士，很多人都在問到底何時可以出國遊玩？海外旅遊的重啟勢在必行，但實際考量海外旅遊要存多少才能玩得盡興呢？去日本一趟好吃又好買，不小心可能就會超出預算，而冰島與瑞士則是歐洲物價最昂貴的前兩名國家，若打算全家人一起去加起來費用絕對所費不貲，

所以想享受美好的海外旅遊，從現在就來好好的規劃吧!

要怎麼規劃呢? 如何才是適合的財務規劃? 隨著金融商品越來越多樣化，這時就推薦「新光智能理財」來協助投資人達成目標，截至 2021 年 10 月底統計客戶滿意度調查問卷之淨推薦值 (NPS) 高達 80%，且滿分 10 分之平均滿意分數為 9.4 分，如此高的評價是因為「新光智能理財」十分重視客戶服務體驗，訴求交易簡單明瞭的投資流程外，最終希望能藉由新光銀行的專業服務，來協助客戶完成人生的資產配置與規劃。

「新光銀行智能理財」依據客戶的人生各階段規畫及投資需求，運用大數據演算法，推薦每個客戶客製化的投資組合。同時投資過程中，也會自動監控市場變化，並定期檢視標的績效，適時汰弱留強。除提供投資組合報告，讓客戶能夠掌握市場狀況，避免做出追高殺低的不理性投資決策之外，也會根據市場變化與趨勢，當偏離當初模型精算出來的最適配置比重時，新光智能理財將發送「再平衡」通知，協助客戶調整投資組合，以維持最理想的配置，協助客戶逐步達成每個階段性目標，且與他行智能理財最大的不同處是，客戶可變更投資標的。

「新光智能理財」的「Life Cycle Plan（多目標式投資計畫）」創新概念，認為每個投資人有各自的人生規劃，也考量到每位投資人階段性投資目標與可投資金額也有所不同，投資理財應當是清楚了解投資人的財務狀況後，針對投資人量身打造出適合且長期有系統性的理財計劃。投資門檻部分，單筆金額為新臺幣 30,000 元、美金 1,000 元，定期定額則為新臺幣 3,000 元、美金 100 元，使不同年齡階段的投資人，皆可按照自己所能擔負的金額，選擇合適的投資組合，達到各階段的人生目標。

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臺灣新光商業銀行經金融監督管理委員會 106 年 5 月 10 日金管證投字第 1060014918 號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。

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