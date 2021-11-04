【台股龍捲風】元宇宙、車用果真壓回 低軌衛星逆勢噴出

美國聯準會 (Fed) 最新利率決策會議結果出爐，維持聯邦基金利率 (FFR) 目標區間在 0%-0.25% 不變，並於 11 月開始每月縮減購債 150 億美元 (Taper)，激勵美股連四日寫新高，台指期電子盤同步大漲百點，全市場開盤前都在想今天要大漲了，畢竟夜盤期指也是大漲的，孰不知，今天一上去就遇筆者所說的反壓。上周台股明顯 OTC 中小型個股表現較佳， 本周雖延續，但日 KD 已死亡交叉了，加權指數也是，雖然季線站上去了，但面臨者 18034 及 17633，2 個高點連結出來的反壓，且目前也是日 KD 死亡交叉，所以這幾天台股漲不動，但… 今天要請大家留意扣抵值囉！因為季線將要扣低，準備翻揚往上走啦！也就是「行情短暫的休息」是為了將來「漲更多」的概念，但還是有個條件達成才行！相關判斷，可在收看我的 YT。

外資賣超 74.24 億元，投信賣超 5.48 億元，自營商買超 1.66 億元，法人賣超加大！該不會震盪走跌吧? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，已是「波段多」，短線漲多有機會震盪，但震盪後要站在買方！先前請大家留意 TESLA 走勢，在不斷創歷史高後，昨天開始回檔，跟 TESLA 有關的「車用」及「低軌衛星」，先前請大家賣車用，今日馬上獲得印證！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/K0u_VJlHFcc

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 今早還再創高，可惜真的如筆者所說遇季線反壓壓回！各位還在船上的水手辛苦了！！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW ) ，再到愛普 (6531-TW 今盤中大跌) 上週請大家留意凌陽 (2401-TW) ，11 月 2 日漲停沒鎖住，停利點請自行設好，這族群及所有 IC 設計公司，目前還未接回，部分個股投信開始在倒貨了，不要傻呼呼的隨便亂接。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 先前請大家獲利先出，今三雄接壓回，等到整理結束，我們會再買回，短線先讓他震盪洗盤即可，接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 全出後，今也快速壓回大跌 10.5 元，有跟者我們一起出脫持股的人，先恭喜囉！接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)，兩檔大跌，而強茂 (2481-TW) 相對抗跌，但目前也還沒有打算接回。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)、位速 (3508-TW)、鈺創 (5351-TW)、揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 衝高後，我們就是全出，近期一堆人開始看好元宇宙，當散戶都進來時，可能要震盪了！等震盪量縮後再找機會買回，相關概念股，放在 FB。

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先前有來拿「低軌衛星」資料的人: 表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 今已飆到 151.5 元了，其他的公準 (3178-TW 大漲 6.29%)、台揚 (2314-TW 漲停)、昇貿(3305-TW 漲多壓回)、騰輝(6672-TW 上漲 6.17%) 翰荃(8103-TW 上漲 2.02%)、康舒(6282-TW 上漲 3.3%)、系統電(5309-TW 上漲 3.24%)、啟碁(6285-TW 上漲 2.17%)、仲琦(2419-TW 上漲 4.6%)、金寶(2312-TW)，震盪就可留意，而 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 今壓回，反而是機會！

今日指數下跌 43 點，內資股已飆了好幾波了，恭喜所有讀者了，這裡操作開始要有風險意識，漲多的個股不要用追的，有跟者我們一起回收資金的人，開始鎖定「全新飆股」。

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