〈聯詠法說〉消費性產品銷售動能趨緩 Q4營收估季減3-6%

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日召開法說會，總經理王守仁表示，由於消費性產品如電視、Chromebook 需求趨緩，第四季營收估較上季下滑，約達 360-370 億元，季減 3-6%，毛利率、營益率則維持高檔。

聯詠第四季財測以 1 美元兌新台幣 28 元計算，預計營收達 360-370 億元，季減 3-6%，年增 60-65%，毛利率 48-51%，營益率 34-37%，雙率預估區間均較上季相當。

王守仁認為，儘管第四季為產業淡季，消費性產品銷售趨緩，不過，隨著節慶促銷活動興起，包括雙 11、黑色星期五、元旦等，對整體消費需求仍有所期待。

其他產品如商務型顯示器、商務型筆電等，也受惠民眾重返工作崗位，需求持續增加，車用驅動 IC 也維持不錯動能，加上手機 OLED DDI 的採用比重顯著提升，營收仍可維持高檔，且因部分需求仍大於供應，預期毛利率不會有明顯變化。

細分各產品線，王守仁說明，面板廠近來已開始減產電視面板，聯詠也配合客戶調整產品，預計大尺寸的驅動 IC 與 SOC 出貨量將略減，同時增加供應 IT 顯示器、車用驅動 IC 等。

另外，隨著手機業者採用 OLED 面板比重提升，聯詠 OLED DDI 第三季出貨已創下歷史新高，預計第四季出貨將續揚，推升整體中小型尺寸驅動 IC 出貨成長。

王守仁也看好，由於現今面板生產僅集中在少數國家，有助產業維持穩定，最快預計明年第一季就有機會止穩。

聯詠今日也公布 10 月營收，雖較上月滑落，但仍創下歷史次高，達 125.91 億元，月減 2.63%，年增 66.38%，累計前 10 月營收也已衝破千億元，達 1114.14 億元，年增 71.22%，續寫同期新猷。