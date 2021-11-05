本週前瞻 | Alaya 迎旅居者升級，PlatON 全面兼容以太坊生態在即

由 a16z 領投的穩定幣協議 Angle 將於週三上線主網，鏈上風險模擬平臺 Gauntlet 在 Aave 社區發起的暫停 xSUSHI 和 DPI 借款功能提案投票將於今日結束。

PlatON 元網絡 Alaya 新版本旅居者（Sojourner）升級計劃於 11 月 2 日（週二）啓動。PlatON 元網絡 Alaya 於 2020 年 10 月 24 日 10 點 24 分正式啓動。在 Alaya 上，PlatON 鼓勵技術團隊和開發人員構建和部署各類包括 DeFi 在內的分佈式應用，並在完全真實的環境中體驗 PlatON 的 Staking、節點選舉、驗證以及治理等相關功能。此前，PlatON 元網絡 Alaya 的 AIP-17 提案獲高票通過，Alaya 網絡已升級至 0.16.0 版本。

此外，隱私 AI 計算網絡 PlatON 稱，即將發佈的底層新版本將全面兼容以太坊生態，實現 PlatON 和以太坊平臺的無縫銜接。並且爲進一步驗證 PlatON 網絡對以太坊生態工具兼容性、可靠性和體驗性，PlatON 將在元網絡 Alaya 開展爲期一個月的以太坊生態工具 / 應用移植驗證活動。

鏈上風險模擬平臺 Gauntlet 在 Aave 社區發起的暫停 xSUSHI 和 DPI 借款功能提案 投票 將於 11 月 1 日（今日）結束。10 月 30 日，去中心化借貸協議 Aave 發佈推文稱鏈上風險模擬平臺 Gauntlet 在 Aave 社區發起提案，提議在 Aave V2 中暫時停止 xSUSHI 和 DPI （DeFi Pulse Index）的借款功能，此外，作爲預防措施，提案還提議在 Aave 協議的 AMM 市場凍結 UNI/BAL 的存款、借款和利率互換。Aave 表示，社區成員擔心 xSUSHI 作爲抵押品可能存在潛在漏洞，Gauntlet 團隊多次模擬後表明在當前條件下，攻擊者在 Aave 協議操縱 xSUSHI 代幣會蒙受損失，但爲了降低未來存在的風險，提出了該提案。

此外，由 a16z 領投的穩定幣協議 Angle 宣佈將於 11 月 3 日（週三）上線 主網，並且同步推出歐元穩定幣 agEUR，治理代幣 ANGLE 與 ETH 之間的流動性也會部署至 SushiSwap，還將推出流動性挖礦計劃。Angle 之後還將支持美元穩定幣 agUSD。與傳統的 AMM 相比，由於 agToken 是以預言機的價格進行發行，鑄造時有幾乎無限的流動性，所以即使是大額的 AgToken 也不會出現滑點。並且 agToken 可以通過抵押來獲得 ANGLE 治理代幣，而 ANGLE 治理代幣可以對提案進行投票。Angle 團隊還表示，Angle 可以發行與任何價值掛鉤的穩定幣，只要它與其他資產有價格上的關係，這意味着未來或許可以錨定不受通貨膨脹影響的資產。

政策方面，星火礦池將於 11 月 1 日（今日）起 僅保留 挖礦用戶提取已有餘額的功能（匿名挖礦用戶已完成餘額清算），不再提供其他相關服務。此前，星火礦池曾發佈公告稱將於北京時間 2021 年 9 月 30 日 停止運營，在保證用戶資產安全的前提下完成國內外所有星火礦池業務的關停。

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11 月 1 日

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11 月 2 日

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11 月 3 日

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11 月 5 日

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11 月 7 日