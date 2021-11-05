富邦金通過併日盛金 創金金併首例里程碑 預計明年Q1完成

富邦金控 (2881-TW) 今 (5) 日舉行 110 年線上股東臨時會，由於董事長蔡明興請假，由代理董事長陳聖德主持，會中通過吸收合併日盛金控 (5820-TW) 案，規劃 2022 年第一季完成富邦金控及日盛金控合併，預計取得金管會核准後訂定合併基準日，將創下「金金併」歷史里程碑。

富邦金已於今年 3 月 30 日完成公開收購日盛金控，並於市場持續買入日盛金控在外流通普通股股權，截至 10 月 14 日，已累計取得日盛金控 57.93% 普通股股權。在股東臨時會通過合併案後，富邦金控將啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

富邦金股東臨時會今日通過，擬依金融控股公司法、金融機構合併法、企業併購法、公開發行公司取得或處分資產處理準則等規定，與日盛金控進行現金合併，合併後富邦金控為存續公司，日盛金控為消滅公司。

富邦金審計委員會於股東臨時會中提出報告事項，就富邦金控與日盛金控合併案審議本次併購計畫、交易公平性與合理性，經審計委員會審議完竣，認為尚屬允當。

本合併案的合併對價，擬依公開收購價格定為日盛金控每 1 股普通股現金新臺幣 13 元（含權息），並依權息調整至每 1 股普通股現金新臺幣 12.41 元，主要是依據日盛金控 8 月 31 日股東常會已通過 109 年度盈餘分配案，並於 10 月 22 日公告除權、除息交易日為 11 月 5 日。

富邦金控響應政府政策，前瞻企業未來發展，併購日盛金控創下「金金併」歷史里程碑。今日待富邦金控及日盛金控雙方股東臨時會皆通過合併案，並待取得主管機關核准後，規劃於 2022 年第一季完成富邦金控及日盛金控合併，並期於 2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司的整併。