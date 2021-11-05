權證投資人一定要了解的權證投資人看多標的TOP5

11/4（四）台股開高後，早盤一度衝上 17219.65 高點，然而隨著電子權值股及航運股走弱，終場加權指數下跌 43.3 點，以 17078.86 點作收，跌幅 0.25%。觀察 4 日權證市場概況，權證總成交金額約 29 億元，占大盤成交金額 0.71%，比例為近五個交易日最高。從投資人現股看多金額排行來看，第一名為台積電 (2330-TW)，看多金額達 3,075 萬元大幅超過其他標的，同欣電 (6271-TW)、元晶 (6443-TW)、金像電 (2368-TW) 等電子類股也依序入榜。值得一提的是，除了現股標的，加權指數 (IX0001-TW) 也受到青睞，推薦投資人可以依照看多或看空大盤方向，挑選 臺股指群益 15 購 14 (049052)、臺股指群益 15 購 18 (050498)、臺股指群益 15 售 09 (08536P)、臺股指群益 14 售 12 (08766P) 等剩餘天期超過 90 天且價內 5%~ 價外 20% 之間的認購或認售權證，參與大盤漲跌行情。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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