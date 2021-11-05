淳安二可轉債今起競拍投標 預計11/22掛牌

中信金 (2891-TW) 旗下中信證券主辦淳安電子 (6283-TW) 發行的 3 年期有擔保可轉換公司債「淳安二」，採競價拍賣方式承銷，今 (5) 日開始投標，競拍底標價為 100 元，投標期間為今 (2021) 年 11 月 5 日至 9 日三個營業日，預計 11 月 11 日開標、11 月 22 日於櫃檯買賣中心掛牌。

「淳安二」由中國信託商業銀行擔保，共發行 3000 張面額新臺幣 10 萬元的債券，發行總面額新臺幣 3 億元，扣除依法承銷團保留自行認購 450 張，餘 2550 張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率 102%，轉換價格為 55.1 元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券，淳安現股上漲時，投資人可轉換為現股出售，以實現資本利得；若未達轉換價格，投資人亦可於滿 2 年或到期滿 3 年，依面額新臺幣 10 萬元賣回予公司，且本次由中國信託銀行擔保，對投資人相對有保障。

淳安 1996 年成立，初期從事各式薄膜線路與按鍵之製造與加工，2016 年引進策略合作夥伴敏實集團後，成立汽車相關事業群。近年隨著車用先進駕駛輔助系統 (ADAS) 滲透率及自駕車需求提升，淳安將研發重心放在車載鏡頭，除自行開發，去年與鴻海科技集團策略聯盟，取得 SHARP 旗下 FITED 過半股權，並派研發人員進駐，目前淳安倒車影像及環景等 VGA 及 1 百萬畫素 (MP) 車載鏡頭，已陸續出貨至美國、日本及中國車廠。

此外，淳安今年攜手大億金茂 (8107-TW) 成立敏億電子，廠房設立於大億集團臺南的新建大樓，預計今年 11 月開始整建廠內設施與設備，明年初試產、第四季開始生產，供應美國自駕車使用的高階攝像頭產品，隨著車載鏡頭出貨放量達經濟規模，營收獲利有望成長。

近年來電動車與自駕車已成為市場趨勢，中信證券積極協助車用相關企業籌資或進入資本市場，包含為升集團旗下子公司為昇科 (2252-TW) 於今年 8 月興櫃掛牌、敏實集團轉投資公司精確 (3162-TW) 於今年 10 月完成現金增資，未來中信證券將會持續協助更多優質公司籌資或進入資本市場，期能替股市增添更多生力軍。