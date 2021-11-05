〈尖點法說〉明年資本支出估持平今年 續搶新商機

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (5) 日召開法說會，發言人張啟訓指出，今年資本支出將達 4.5 億元，2022 年仍將維持此水準，明年中每月鑽針產能會由目前的 2500 萬支提升到 2800 萬支，增產幅度約 10%。

尖點也將持續擴張代鑽孔服務業務，今年已在台灣增設代鑽孔服務生產線，預計 2022 年也將會視客戶需求增加鑽孔機設置量。

尖點第三季營收 10.52 億元，毛利率 32.55%，季減 1.22 百分點，年減 2.68 個百分點，稅後純益 1.32 億元，季增 10.93%，年增 40.15%，每股純益爲 0.92 元。

尖點 2021 年前三季營收爲 27.66 億元，毛利率爲 32.92%，年增 2.22 個百分點，稅後純益爲 3.43 億元，年增 93.07%，每股純益 2.42 元。

尖點第三季營收創歷史新高，毛利率卻下滑，張啟訓指出，第三季是 PCB 產業旺季，鑽針生產線產能利用率 91%，代鑽孔業務產能利用率也達 76%，但鑽針客戶需求以中低階產品為主，還有今年新購併的銑刀廠也在磨合階段，影響毛利率表現。

張啟訓指出，就鑽針與銑刀兩樣產品類別而言，銑刀產品的銷貨毛利率本來就是低於鑽針，公司正在努力提高銑刀產品線的獲利能力。