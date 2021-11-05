【台股龍捲風】加權日KD黃金交叉果真大漲 台揚持續噴出 網通下周留意

美股標普 500 和那斯達克指數周四連續第 6 日創收盤新高，高通亮眼財報助晶片類股類股大漲，台股在開盤前，大部分的人不敢期待今日的漲勢了，因為被騙太多次，太多次的「開高走低」，都沒信心了，孰不知: 勞動基金運用局公告，今年度第一次國內投資 480 億元絕對報酬型委外案，預計最快年底進場布局台股。今天伴隨日 KD 黃金交叉，直接越過筆者所說的反壓。昨天有看文章的人，幫筆者做「印證」，我們昨日文章明確表示: 因為季線將要扣低，準備翻揚往上走啦！也就是「行情短暫的休息」是為了將來「漲更多」的概念，今配合美股大漲，加權日 KD 黃金交叉，直接越過 18034 及 17633，2 個高點連結出來的反壓！

外資買超 265.52 億元，投信買超 4.97 億元，自營商買超 12.65 億元，法人買超加大！週五漲這麼多，下周該不會有獲利回吐的賣壓吧? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，已是「波段多」，短線不斷創歷史高，即便漲多會有回檔，但震盪後還是要站在買方！先前請大家留意 TESLA 走勢，在不斷創歷史高後，昨天雖然漲幅不及高通和 NVIDIA，但依然是創歷史高，跟 TESLA 有關的「車用」及「低軌衛星」，先前請大家賣車用，今日有些跟隨大盤向上走！但還不急者買回，低軌衛星持續看多，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/y7UFU-EhrmM

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)3 檔與大盤同步上攻，台驊投 (2636-TW) 今跌，下周仍要留意季線反壓！須帶量站穩在能延續漲勢！各位還在船上的水手辛苦了！！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW ) 、愛普 (6531-TW )、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW ) 等，這族群就是台積電漲價直接受惠股，今大多與大盤同步上攻，是真轉強? 還假轉強? 操作都不用猜，等今晚籌碼出爐，下周在考慮要不要接回！

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 先前請大家獲利先出，今三雄有漲，但整理時間太短，且攻擊力道不強！還不急者接回！接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 全出後，昨天大跌 10.5 元，今續跌，有跟者我們一起出脫持股的人，先恭喜囉！接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，今表現也還好而已，目前也還沒有打算接回！

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW)、威盛 (2388-TW)、位速 (3508-TW)、鈺創 (5351-TW)、揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 衝高後，我們之前全出，今天威盛有英特爾題材，所以表現較強，相關概念股，放在 FB。

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而有來拿「低軌衛星」資料的人，本週就是媒體爭相報導的重點股: 表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 已飆到 151.5 元了，其他的公準 (3178-TW)、台揚 (2314-TW) 昨漲停，今續漲 6.17%、昇貿 (3305-TW)、騰輝(6672-TW) 翰荃 (8103-TW)、康舒(6282-TW)、系統電(5309-TW) 上漲 4.18%、啟碁(6285-TW)、仲琦(2419-TW)、金寶(2312-TW)，雖非全面上攻，但震盪就是機會，另 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 持續看好。

而近期隨者 5G 題材，TESLA 題材，元宇宙題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，下週不妨留意「網通概念股」，周末假日，只要時間允許，筆者將會整理表格放在我們的 FB 或 TG 中！有需要的好友在自行加入即可。

今日指數大漲 218 點，內資股很多都飆翻天了，恭喜所有讀者了，這裡操作漲多的七萬不要去追，因為有新主流，開始鎖定「全新飆股」

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