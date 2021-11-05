我10月CPI年增率2.58% 創14年來同期高 連3月衝破通膨警戒線

主計總處今 (5) 日公布 10 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率為 2.58%，較上月 2.62% 回落，但仍創 2008 年以來同期新高，並已連 3 個月突破 2% 通膨警戒線；前 10 月 CPI 平均年增率 1.82%。

主計總處說明，10 月 CPI 持續突破 2.5% ，原因在於油料費年增 28.97%、蔬菜和水果均漲超過 15%，加上家庭用品和機票價格等上漲，扣除蔬菜水果，漲 2.05%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，僅漲 1.43%。

圖表：主計總處提供。

就七大類項目來看，以交通及通訊類漲 7.21% 最多，主因國際油價攀高，而去年比較基期較低，造成油料費上漲 28.97%，機票價格也漲 23.95%，惟通訊設備價格下跌 8.42%，抵銷部分漲幅。

其次，食物類漲幅 3.99%，此受天候影響，水果和蔬菜價格分別上漲 17.67%、16.16%，肉類和蛋類價格也分別漲 5.43%、4.95%。

教養娛樂類漲 1.84%，則是反映國旅回溫，而去年比較基期相對低，使國旅團費上漲 4.71%。

居住類漲 1.49%，主因為住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 4.94%、2.65% 和 0.90%。

七大類中僅雜項類下跌，跌幅 0.25%，主因金飾和珠寶等個人隨身用品價格下跌，加上去年同期適逢中秋節，保母費基數較高所致。

觀察主要國家和鄰近國家 CPI 狀況，前三季我國 CPI 年漲 1.73%，美國漲 4.0%，南韓漲 2.0%，新加坡漲 1.8%，香港漲 1.4%，中國漲 0.6%，僅日本跌 0.5%。