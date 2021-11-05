日本放寬入境限制 8日起開放商務人士、學生與技術培訓生入境

隨著疫情管控與疫苗接種取得進展，日本政府周五 (5 日) 宣布將分階段放寬入境限制，11 月 8 日起將開放商務人士、學生以及技術培訓生入境，且有條件縮短商務人士的隔離期限，但目前暫不開放外國遊客。

根據現有規定，完全接種疫苗者在入境日本後，仍須進行為期 10 天的居家隔離，不過，日本外務省周五發布公告稱，完全接種疫苗的商務人士可將隔離期大幅縮減至 3 天。

日經亞洲指出，目前有多達 37 萬已獲簽證的人士正在等待入境，其中學生有 15 萬人，技術培訓生有 11 萬人。

然而，最新規定不完全適用於日本認定為疫情高風險的國家，且就算已實現完全接種，倘若接種的疫苗未獲日本授權，同樣不符合入境資格。

目前已獲日本授權的新冠疫苗包含輝瑞 BNT、莫德納 (Moderna) 與阿斯特捷利康 (AstraZeneca)。

日本智庫第一生命經濟研究所 (Dai-ichi Life Research Institute) 首席經濟學家 Toshihiro Nagahama 預計，隨著更多人入境日本並刺激消費，放寬限制令有望推動國內生產毛額年增約 8300 億日元。