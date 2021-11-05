電聲元件缺料緩 美律10月營收36.59億元登全年最高

電聲元件廠今 (5) 日同步公告營收，受惠進入出貨旺季，加上供應鏈缺料稍微緩解，致伸 (4915-TW)10 月營收 68.77 億元，達今年次高，月增 8.93%、年增 4.63%；美律 (2439-TW) 單月營收也較上月成長、達 36.59 億元，寫今年最佳。

致伸 10 月營收 68.77 億元，月增 8.93%、年增 4.63%；累計前 10 月營收 581.54 億元，年增 5.25%。

展望後市，致伸表示，隨著零組件缺料漸漸紓解，第四季營收有望季增雙位數，並創今年高峰；獲利方面，受惠產品組合轉佳，下半年毛利率與營利率將優於上半年，全年獲利拚歷史新高。

展望各產品線本季營運概況，致伸提到，智慧介面裝置預期受惠電腦、電競需求，營收將維持雙位數年成長率；印表機及多功能事務機因去年基期低，加上返回辦公室需求，本季將呈現高年成長率。

另外，聲學產品第四季營收，因季節性需求和零組件缺料導致出貨遞延，營收同樣季增雙位數；警用相機擺脫今年上半年緩慢成長態勢、車用 ADAS 相機模組需求將保持增長，而智能手機相機模組收入將持續下降。

美律 10 月營收 36.59 億元，月增 6.27%、年減 12.63%；前 10 月營收 280.29 億元，年增 8.07%。

美律看好，第四季是傳統消費性旺季，不只終端需求強勁，客戶庫存水位也低，帶動訂單增加，雖然持續受到缺料、塞港、缺櫃等因素影響，出貨被迫遞延，不過預期第四季營收、獲利都將優於第三季。

美律第四季產品組合差異不大，揚聲器營收比重將小幅成長至 27%、耳機比重約 67%，此外，隨著稼動率提升，估本季毛利率有望持平第三季或小幅增加。