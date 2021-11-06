〈熱門股〉東森迎電商旺季Q4獲利有望衝高 周彈逾12%

東森國際 (2614-TW) 在第三季稅後純益創 7 個季度來新高後，轉投資東森購物迎來第四季傳統電商旺季，東森寵物雲實體店也持續擴張中，再加上本業倉儲事業也進入旺季，法人看好，東森第四季獲利動能有望較第三季更好，本周股價續彈 12%，周線連 2 紅。

東森指出，今年在宅經濟持續發酵下，累計前三季東森購物營收和稅後純益分別為 207.8 億元和 12.8 億元，分別年增 18%、31%，每股純益 12.63 元。

目前東森購物透過多元化布局和大數據經營，已累積達 900 萬消費用戶，並全方位發展自營產品和 OMO 線上線下導客服務，建立起東森服務一條龍生活圈。

另一方面，東森積極與台大、輔大共同推動產學合作，陸續成立台大東森生技暨生醫研發中心、輔大東森樂活健康產學中心和輔大數據中心等研發中心，期藉此開發更多元的自營商品。

在東森購物的挹注下，東森第三季稅後純益 3.39 億元，年增近 53%，每股純益 (EPS)0.63 元，創 7 個季度以來新高，累計前三季稅後純益 6.5 億元，年增 77.56%，每股純益 1.18 元，已超越去年全年獲利成績。