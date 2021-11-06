〈熱門股〉獲利好轉 美律周漲16%收復均線

電聲元件廠美律 (2439-TW) 受惠第三季獲利大幅好轉，加上本季耳機與手機揚聲器出貨量放大，營收將持續成長，吸引資金進駐，本周股價帶量上攻，周漲 16%，站回均線。

美律看好，第四季是傳統消費性旺季，不只終端需求強勁，客戶庫存水位也低，帶動訂單增加，雖然持續受到缺料、塞港、缺櫃等因素影響，出貨被迫遞延，不過預期第四季營收、獲利都將優於第三季。

各產品線來看，耳機因持續缺料，客戶將備料重心擺在 Audio 耳機與頭戴式耳機新品上，推升整體耳機本季營收將大幅成長；揚升器則因第三季訂單遞延，加上終端拉貨強勁，營收貢獻大幅提升，不過 PC、NB 揚聲器則會下滑。

美律第三季獲利轉上半年本業虧損窘境，單季毛利率衝至 16%，創 9 季來新高；營利率 5.8% 也寫兩年來新高，第三季稅後純益 4.58 億元，季增 313%、年增 16.2%，每股純益 2.2 元；前三季純益 5.9 億元，年減 20.7%，每股純益 2.84 元。

美律 10 月營收 36.59 億元，寫今年最佳，月增 6.27%、年減 12.63%；前 10 月營收 280.29 億元，年增 8.07%。