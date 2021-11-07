元宇宙發威 4檔半導體ETF獲法人追捧 3檔除息再加持

元宇宙題材延燒，熱度從美股火到台股，半導體主題 ETF 跟著受惠，也吸引法人大舉搶進，據 CMoney 統計近 5 日法人買超張數最多的前 5 檔台股 ETF，發現成分股中半導體產業比重超過 6 成的 ETF，就多達 4 檔，且其中還有 3 檔 ETF 將於 11/16 除息，雙題材加持下預期後市欲小不易。

台股本周收在 172696.96 點，中信關鍵半導體 ETF 經理人張圭慧表示，本周聯準會宣布縮減公債結果偏鴿且普遍符合市場預期，加上大型企業財報告捷以及強勁經濟數據的加持之下，不僅美股指數再創新高，連帶也推升台股本周大漲逾 310 點。

而近期盤面上元宇宙題材竄出，虛擬實境 VR 和擴增實境 AR 相關概念股交投熱絡，其中，半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色可望全面獲益，因此法人集中火力買超半導體 ETF。

統計至周五 (11/5)，法人買超的前 5 名 ETF 中，除了元大台灣 50，接續的 4 檔國泰台灣 5G+、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、中信小資高價 30，持有半導體比例都超過 6 成，且中信關鍵半導體、富邦台灣半導體、中信小資高價 30 此 3 檔更將於 11/16 除息，分別預計每單位配息 0.3 元、0.487 元、0.06 元，元宇宙與除息行情雙加持，後市猶可期。

張圭慧認為，半導體一直是受到市場關注和具高度投資亮點的族群，除了晶片的應用領域廣泛之外，上下游設計和封裝的供應鏈也將持續隨之成長，若期望參與這樣的行情，可透過 ETF 的方式來投資。