〈觀察〉雙11加持Q4內需 四個零售新趨勢浮現

進入 11 月後，在雙 11 檔期的加持下，各零售業者聯手炒熱消費市場，而今年雙 11 可觀察到四個新現象，包括大型電商平台透過集團生態圈搶市占、拉長促銷時段、跨境電商蓬勃發展，以及更多元的業者積極參與，使過往由百貨周年慶帶動的零售旺季，旺上加旺。

由於今年在疫情趨緩後出現報復性消費潮，再加上數位五倍券的加持，不少電商業者今年提前自 11 月 1 日起甚至 10 月下旬起，即陸續進行雙 11 檔期，將過往銷售戰線拉得更長。

富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物今年提前展開暖身活動，將雙 11 擴展為為時約 2 周的購物節，樂觀預期，全檔期業績將較去年同期再增 40%。

而創業家 (8477-TW) 旗下生活市集雙 11 購物節開跑至今已超過 10 天，有效帶動來客數較平日多 4 成，平均客單價更高出 6 成以上，生活市集強調，雙 11 當日之前，各式活動和回饋不間斷。

同時，跨境電商蓬勃發展的趨勢也顯現。

eBay 台灣指出，去年新冠疫情爆發至今，發現越來越多的汽配專業買家上 eBay 購買汽車配件，尤其海外包括美國、歐洲、英國、澳洲等地的汽車保有量增加，對 B2C 汽車零配件產品需求成長強勁，而台灣的車燈模組、保險桿網、車身件、後照鏡、渦輪增壓器等，均見明顯的銷售成長，看好未來台灣汽車 AM 零件銷售發展跨境電商的競爭力。

另一方面，選物電商 citiesocial 近日也宣布與緯來日本台聯手推全新日系生活購物平台─日本好物調查局，預計年底前上線。

網家 (8044-TW) 同樣是看準國人對日系商品的愛好，旗下比比昂攜手日本平價連鎖藥妝店巨頭 SUNDRUG サンドラッグ，於 11 月起開起隨選即買跨境直購服務，透過比比昂即可在 SUNDRUG 官網上購買超過 16000 款藥妝品。

電商大者恆大的趨勢在今年也更加明顯，各大平台透過集團化的生態圈布局，全力拚市場，其中，東森購物一方面擴充電商銷售平台，另一方面也全方位發展自營產品及 OMO 線上線下導客服務下，建立起東森服務一條龍的 OMO 生活圈。

東森樂觀看待，今年將再次於雙 11 看到百萬、千萬刷手現身。

除了電商求大、拓展跨境布局，還有更多元的業者也積極加入，遠百 (2903-TW) 旗下量販通路愛買加深實體通路促銷力道，祭出百款商品驚爆價、11 元限量加價購、開撒 111 元現金抵用券等活動。

就連速食業者肯德基和必勝客也看好雙 11 是年度最大優惠促銷盛事，祭出雙 11 最低不到 1 折優惠，全力拉抬 App 上的會員消費動能。

整體來看，雙 11 已不再是電商專美於前，更多元的實體零售業者全力加入戰局，11 月消費市場較過往更加火熱，進一步提振第四季的內需表現可期。