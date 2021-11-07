〈觀察〉搭金融科技趨勢 公股銀異業結盟求突圍

因應金融科技趨勢，公股銀行動起來，積極強化數位金融戰力，各自透過設立創新實驗室，或是直接找上新創平台合作，各自人才培訓或是以異業結盟的方式強化數位實力。

國銀龍頭台銀擺脫公股銀包袱，在 2019 年搶先其他公股銀行，設立創新實驗室 (InnoLab)，去 (2020) 年進一步籌畫創新基地實驗室，找來具備資訊背景的新血加入陣容，盼能透過外來的創意激盪，為百年老行庫注入新創意，跟上金融科技的腳步。

同為公股銀行的華南金為爭取更多年輕客層，近年來陸續在金融商品導入數位科技元素，接連推出數位帳戶與理財專屬 APP，並將線上理財導入信用卡、保險、股市與基金投資等項目。

華南銀行表示，想要抓住年輕新客層，就得投其所好從年輕人喜好著手切入，舉例來說，導入 AI 智能理財的「好基智」即是根據投資人屬性打造最適化的投資組合，藉由 AI 模型、蒐集長達 30 年的資料預測市場趨勢，透過多種預測演算法，達到更平穩的預測結果及更適合運用在投資實務。

第一銀行與湊伙公司合作的「債券團購平台」透過轉讓服務功能，讓會員自行決定轉讓的價格，而團購款項交付第一銀行信託管理，可確保款項專款專用，並防止款項挪作他用，確保資產完整性，也降低交割風險，保障「債券團購平台」會員的權益。

一銀與湊伙積極推廣小額債券團購服務，銀行藉由本身經營的社群媒體，推播「債券團購平台」的相關資訊，在不斷嘗試與修正推廣的策略方向，「債券團購平台」的註冊會員人數及債券團購成團速度已持續提升。