〈金管會備詢〉台海緊張 金管會情境推演 最險峻將休市

立委賴士葆今 (8) 日在財委會質詢時表示，國防部長日前坦言近來是台海 40 年來最緊張時刻，金管會是否已研議兩岸關係對台股的影響？金管會主委黃天牧表示，的確對不同情境進行推演，在最險峻情況不排除休市。

賴士葆表示，國防部長日前已經要東沙群島官兵「與島共存亡」，建議金管會應該用行政命令增加戰爭傷亡保險給付，對此，保險局長施瓊華表示，戰爭險再保部分無法增加，所以不可行。

賴士葆進一步指出，過去在 1996 年台海危機和 2008 年金融海嘯時，都曾發生錢拚命往美國搬，或是民營銀行存款大量流往公股行庫的恐慌現象，造成銀行流通性風險，2008 年時更曾將存款保險提高到無上限，此次存款保險是否要預先提高？

存保公司董事長朱浩民表示，目前台灣存款保險保額是 300 萬元，是全球第三高，第一是美國 20 萬美元，第二是歐盟是 10 萬歐元，依據相關機制，若有特別因素出現，為了增強民眾信心，或許可提高存款保障上限。

兩岸一旦戰爭，股市的因應之道也受矚目，黃天牧表示，台股因應機制或相關金融穩定方案，都必須在國安單位指導下，各部會跨部會處理，但金管會以往都有對不同情境作推演，最壞情境就是休市，但是休市不是只有戰爭，而是在最險峻的情況下的措施。