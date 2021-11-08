華爾街多頭：美股將迎來史上最好的聖誕購物季

華爾街多頭、雅德尼研究公司 (Yardeni Research) 總裁 Ed Yardeni 預估，即將到來的年底聖誕購物季，將會推動美股進一步攀升至歷史新高。

Yardeni 在接受採訪時表示：「這將會是有史以來最好的聖誕季之一。人們正在從疫情中走出，他們的消費意願很強。而且，我認為他們也意識到需要現在就進行消費，因為如果臨近聖誕節才進行消費，恐怕會有很多商品缺貨。」

他也表示，儘管通膨飆升，但仍有消費意願。他指出，消費者信心一直很疲軟，通膨也在侵蝕薪資的增長，但是他相信，無論是低收入或高收入族群，消費意願都是高漲的，有利於股市的樂觀情緒。

Yardeni 說道，一旦供應鏈問題獲得解決，商品庫存有所恢復，物價壓力就會得到緩解。

他維持美股的優於大盤的評價不變，並預測今年底標普 500 指數將達到 4800 點，較上週五收盤價 4697.53 點還有 2% 的上漲空間。他也預估明年底將達到 5200 點，同時不排除上調可能性。

他也表示，和疫情相關困難局面可能已經過去。「如今已經有足夠多的人接種了疫苗，經濟表現良好。我們沒有看見疫情阻礙經濟成長的情況，這可能是推動股市再創新高的另一個原因。」Yardeni 說道。

Yardeni 建議投資人增持股票，他看好中小型股將在接下來的一年內會有更大的上漲空間，並建議首選科技、金融和能源類股。