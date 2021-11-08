〈力積電展望〉黃崇仁：第四代半導體取得突破 可生產元宇宙顯示驅動晶片

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 黃崇仁今 (8) 日表示，力積電也是元宇宙概念股，在第四代氧化物半導體材料 IGZO (氧化銦鎵鋅) 上取得突破，可生產解析度超過 5000ppi 的元宇宙顯示驅動晶片。

黃崇仁指出，該技術可應用在包括 AR/VR 等相關產品上，解析度可提高幾倍，是元宇宙需要用到的顯示驅動晶片。

黃崇仁表示，在元宇宙顯示器上的新突破，可使解析度提高至超過 5000ppi，優於現今最佳的 2000ppi，為具備低功耗、低雜訊等特性的小尺寸 OLED 顯示器，未來在元宇宙開發的相關 3D 晶片、記憶體及電源管理晶片上也會有新的進化。

黃崇仁強調，目前三大策略方向包括第四代氧化物半導體，邏輯、記憶體異質晶圓堆疊的 3D intechip，及包括 GaN、SiC、電源管理晶片等車用電子晶片。

黃崇仁除宣布取得技術突破外，也再透露重返上市心聲，他表示，時隔 10 年又重新回來，是台灣商業史上奇蹟，是從未發生過的事，特別是力晶欠下鉅額債務，還錢後，從記憶體走到邏輯整合，一步步走過來，突破艱難時刻，等到上市後將出書描述心路歷程。