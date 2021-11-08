桓鼎轉投資助攻 10月營收3.3億元登頂

桓鼎 - KY(5543-TW) 跨入營建及電池模組營運業務業務，有利第四季營運再向上，桓鼎 - KY 今 (8) 日公布 10 月營收突破 3 億元，達 3.3 億元，創單月歷史新高，月增 17.78%，年增 2.99 倍。

桓鼎 - KY 今年前 10 月營收 19.95 億元，年增 1.61 倍。

桓鼎 - KY 爭取公共工程商機，第四季起開始納入新併購的佐茂公司合併報表，法人看好桓鼎第四季起單月營收可望超越 3 億元，10 月營收即達 3.3 億元創新高。

桓鼎在原有建材事業外，也看好能源產業趨勢，已在第二季成立能源技術團隊，更投資佐茂公司 25% 股權，結合雙方電池研發、生產能量，加上桓鼎智慧建築的資源，投入儲能系統設計，整合建材牆板創新，積極發展儲能相關產品及應用方案，強化能源領域佈局。

據指出，佐茂在原有穿戴應用業務外，電動自行車、小型儲能及資料中心（BBU）應用產品可望持續提升，今年下半年不僅電池芯、控制 IC 也未受缺料之苦，客戶端還在追加訂單。

桓鼎 - KY 今年上半年稅後純益 5704 萬元，創同期新高，較去年同期轉盈，每股純益 1.75 元。