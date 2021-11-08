〈可成法說〉Q3毛利率35.4%創11季新高 每股賺2.64元

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (8) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠折舊費用降低、產品組合優化等效益，營運三率三升，毛利率達 35.4%，創 11 季新高，稅後純益 20.1 億元，季增 195%，年增 254%，每股稅後純益 2.64 元，累計前三季達 6.83 元。

可成第三季營收 98.68 億元，季減 5.1%，年減 58.3%，毛利率 35.4%，季增 3.3 個百分點，年增 6.5 個百分點，營益率 23.1%，季增 2.7 個百分點，年增 0.4 個百分點，稅後純益 20.1 億元，季增 195%，年增 254%，每股稅後純益 2.64 元。

可成前三季營收 328.99 億元，年減 48.5%，毛利率為 33.0%，較去年同期增加 7.5pp，營益率 21.9%，年增 3.7 個百分點，稅後純益 52.04 億元，年減 28.3%，每股稅後純益 6.83 元。

可成表示，第三季由於塞港、缺料問題惡化，加上中國實施限電政策，影響公司營收跌落百億元，不過，隨著近來布局效益顯現，如增加既有客戶機種、承接新客戶，產品組合專注在筆電、平板等，加上折舊費用降低至 11.64 億元，較去年大減 56.5%，推升毛利率創下 11 季的新高。