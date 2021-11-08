華立前三季每股賺8.81元 超越去年全年

電子材料通路大廠華立 (3010-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，受惠各類電子材料銷售暢旺，第三季稅後純益 8.42 億元，季增 31.5%，年增 32.4%，每股稅後純益 3.57 元，創下歷史新高，累計前三季已達 8.81 元，已超越去年全年的 8.05 元。

華立第三季營收 187.6 億元，季增 11.2%，年增 16.1%，營業毛利 15.72 億元，季增 5.1%，年增 22.1%，稅後純益 8.42 億元，季增 31.5%，年增 32.4%，每股稅後純益 3.57 元。

華立前三季營收 519.1 億元，年增 19.7%，營業毛利達 45.06 億元，年增 29.21%，營業利益 22.9 億元，本業獲利年增 42.4%，權益法認列的關係企業投資收益達 7.48 億元，年增 70.5%，稅後純益 20.8 億元，年增 46.4%，每股稅後純益 8.81 元。

華立表示，受惠 5G、HPC、電動車趨勢及零接觸商機引領下，先進製程關鍵耗材、5G 高頻基板及 IC 載板製程用高解析度乾膜、3C 用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料出貨動能強勁，法人看好，華立今年營收、獲利將寫新記錄。

華立指出，第三季依照權益法認列的關係企業投資收益達 7.48 億元，年增 70.5%，主要受惠長華 *(8070-TW) 獲利持續成長，加上將事業版圖拓展至製造領域，對華立業外貢獻顯著。

展望後市，隨著台積電 (2330-TW) 明、後年分別量產 3 奈米、3 奈米強化版，華立也將與主力客戶合作，供應光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP 研磨液等，貢獻後續營收，並持續跟進客戶海外設廠，成為客戶新生產基地最堅實的材料供應商。

此外，電池材料將成為下個戰略物資，華立近年耕耘電池領域，開發三元鋰電池的正極材料、負極材料、隔離膜或是電池 PACK 的安全性材料，目前已陸續取得日系及台系知名原廠的銷售權，打入多家對岸前十大的電池芯大廠。

華立去年也成功導入日本大廠的隔離膜，供應客戶生產高階、高容量、高充放電功率的三元電池，隨著客戶在台灣設立首座超級電池工廠，華立隔離膜出貨量也將持續放大。