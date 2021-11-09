〈台股盤前〉傳產領軍大盤價量齊揚 向上攻堅要等資金回流電子

台股 8 日價量俱揚，在傳產領軍下，大盤指數收在 17415.30 點，距離 7 月中旬歷史高點 18034.19 點僅有 618.89 點，法人認為，目前大盤主要是由元宇宙的作夢行情點燃多頭，但要能穩步向上攻堅，則電子資金回流至少要到 7 成以上。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股近期跟隨美股步伐持續走高，但科技股成交比重降至 5 成，運輸類股則回溫至 26.5%，由於目前由題材點燃多頭、帶動成交量與整體投資熱度，對行情屬正面幫助。

葉獻文指出，在聯準會會議後美元指數出現反彈，新興貨幣相對貶值，然而美國不急著升息，有助延續市場風險偏好，預期短線外資不至於大舉匯出，且近期也見到外資小幅回補台股態勢，替資金面加分。

葉獻文表示，儘管近期全球供應鏈隱憂與終端供需失衡，導致全球皆出現通膨疑慮，加上年底企業長短料調整使近期市場震盪幅度加劇，但看好年底前電子產業訂單持續滿載，量化寬鬆退場不確定因素也解除，預期強勁的企業競爭力加上高殖利率加持，台股基本面仍舊強勁。

但要注意的是，如果要見到科技類股強勁彈升帶動指數上揚，電子股成交比重須回穩至 7 成以上水位為佳。

安聯投信台股團隊表示，全球經濟增長減緩，但仍在擴張而非衰退階段；在原物料價格走勢部分，從相關訊息來看應為暫時性通膨，但對後市的通膨預期仍待觀察。

安聯投信台股團隊表示，目前來看，載板族群受到之前中國限電影響有限，至於 PCB 和 CCL 須關注第四季之後限電是否持續；現階段半導體晶圓代工仍維持滿載，且部分 IC 如電源管理 IC 仍處於缺貨狀態。

