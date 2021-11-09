〈焦點股〉AMD搶下Meta元宇宙大單 台廠概念股齊聲歡呼

超微 (AMD) 奪下 Meta 訂單，將為其打造資料中心晶片，大啖元宇宙商機，激勵台積電 (2330-TW) 今 (9) 日股價大漲 2%，衝上 617 元，市值逼近 16 兆元，其他 AMD 概念股齊聲歡呼，包括祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW) 等漲勢也相當凌厲。

AMD 主要分為二大業務，第一是與英特爾一樣的中央處理器 (CPU)，另一項則是繪圖晶片。AMD 宣布，Meta 資料中心將採用 AMD 的 Epyc 處理器，微軟將在 Azure 雲運算服務中使用 AMD Milan-X 伺服器。

隨著 AMD 躋身元宇宙行列，台廠相關供應鏈也可望沾光，AMD 為台積電 7 奈米製程最大客戶，台積電今天股價走高，一度攀抵 617 元，單日市值激增 3889 億元，逼近 16 兆元大關，午盤成交值已超過 3.1 萬張，交投熱絡。

祥碩主要為 AMD 代工 I/O 晶片組，占整體營收比重超過 6 成，今天早盤股價受激勵，一度強漲逾 9%，來到 1785 元，攀 1 個多月新高，盤中漲幅收斂至 4% 左右。

其他 AMD 概念股包括譜瑞 - KY、欣興、南電、智原、健策、金居、嘉澤、微星、技嘉等，今天股價漲勢也不俗。外資推估，AMD 占南電營收比重超過 1 成，目前 ABF 仍是市場上最緊缺、重要的零組件，AMD 後續可望加重確保產能力道，為南電營運添增動能。