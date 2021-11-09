元宇宙大發威 宏達電集團攜手相關個股 重返榮耀

萬寶投顧陳子榕指出，台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD 指標及 MACD 也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點 17,633 點的機率很高，之前受壓抑的電子權值股台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、日月光投控(3711-TW) 則再度擔任上攻要角，整個盤面主流輪動加快，要提醒投資人，台股持續往上過程中，具高度成長的族群或個股拉回分批佈局，才不會錯失股價噴發的機會。



雖然美國聯準會 (Fed) 宣布減債，但我也一直強調台股的基本面就是最大的盾牌，目前台灣外銷訂單已連續 19 紅，預期 10 月份外銷訂單還會再繼續成長，由於外銷訂單是企業營收的領先指標，因此上市櫃企業 10 月整體營收預估會再突破 3 兆元，創新高，而且 10 月營收創新高的家數也有機會再上衝破百。另外，台經院也再度上修今年 GDP 成長率至 6.1％，有如此強大的基本面當後盾，加上法人最近的動向，台股審慎樂觀看待。



週一 (11/8) 威盛集團的股價再度紛紛亮燈漲停，旗下 IC 設計廠威鋒電子 (6756-TW) 法說會中釋出利多，預估第四季營收會優於第三季，明年的產能也已獲得晶圓代工廠的支持，尤其宏達電最近新推出的 VIVE Flow 眼鏡高速傳輸晶片，背後的供應商就是自家威鋒電子。



威鋒電子第三季每股盈餘 3.56 元，前三季合併獲利 6.33 億元，每股稅後盈餘 9.38 元，11/5 我為大家推薦後，股價果然就立刻衝上漲停板，大漲 15％，現在技術面 KD50 以下黃金交叉，三大法人同步買進，股價持續看多。



元宇宙發展關鍵的網通族群同樣看好，10/29 我和大家分享了網通廠智易 (3596-TW) 之後，股價漲幅已逾 13％，智易第三季稅後純益 4.86 億元，季增 27.55％，每股稅後盈餘 2.35 元，今年前三季每股稅後盈餘 6.4 元，本季受惠 5G 應用擴大、WiFi 6 出貨放量，以及漲價效應，毛利率將可望再攀升。



微波高頻元件廠昇達科 (3491-TW) 打入 SpaceX 供應鏈，供貨占比已拉高至 7 成，在手訂單則長達 5 個季度，明年除了低軌衛星滲透率再擴大，4G/LTE 及 5G 需求也會升溫，預估昇達科今年營收、獲利都將創新高，明年營收則大幅成長 3 倍以上，10/26 推薦以來，多次亮燈漲停，股價從 91.4 元漲至 152 元，大漲 60.6 元，漲幅高達 67％。



萬寶投顧陳子榕指出，除了搭元宇宙的熱潮，台股自 7/15 高點拉回以來，不少企業也陸續實施庫藏股，護盤金額高達 5,000 億元，最新加入庫藏股行列的包括日月光、大立光 (3008-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、光罩 (2338-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、彩晶 (6116-TW)、合勤控 (3704-TW)，投資人不妨多留意搶搭順風車，幫自己添紅包。



宏達電 (2498-TW) 持續擴大 VR 布局，繼日前 VIVE Flow 開賣之後，再推出全球首創全息音樂元宇宙「BEATDAY」，讓用戶可跨裝置平台體驗 VR 版本，未來還會增加互動服務，創新娛樂產業有望成為全球領頭羊。宏達電股價近日屢創波段新高，所有均線全部上揚，法人持續買進，股價有望挾著元宇宙熱潮再衝一波。

麗臺 (2465-TW) 第三季稅後淨利創歷年同期新高，EPS 達 1.64 元，累計前三季 EPS 達 6.63 元，同為同期新高紀錄，並賺贏去年全年。麗臺全產品線皆以輝達 GPU 架構為主，今年以來除在中國大陸客戶針對 AI 應用領域深化，對輝達 RTX QUADRO、GeForce 及 DGX A100 等 GPU 產品需求增加外，在消費型的 RTX／GTX 系列電競顯卡產品，也因加密貨幣帶動的挖礦效益，挹注營運動能。

力積電 (6770-TW) 將於 12 月 6 日掛牌上市，為晶圓代工大廠，累計前三季營收 458.65 億元、年增 35.65％，稅後淨利 98.91 億元、年增 160％、EPS 3.05 元，大勝去年全年 EPS 1.23 元；受惠半導體需求強盛，明年第一季邏輯 IC 代工再調漲 8％～10％、熱門製程漲幅則逾 10％，預估整體營運將超越第四季；而看好 5G、電動車、AI、節能減碳都需要大量半導體，力積電全力興建苗栗銅鑼 12 吋新廠，預計 2023 年開始投產，年產值將超過 600 億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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