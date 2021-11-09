通膨數據將考驗利率前景 公布前美元持穩、加密貨幣走升

本周主要國家的通膨數據將陸續公布，考驗交易員對利率前景的看法。由外匯市場及加密貨幣的表現顯示，市場預計通膨數字仍將偏高。

美元指數於亞洲周二 (9 日) 盤中持穩於 94.095，約為 10 月份區間的中點。被視為具有對沖通膨性質的加密貨幣，比特幣突破 68000 美元，以太幣衝過 4800 美元，均創紀錄新高。

經濟學家預計，美中即將公布的價格數據，中國的生產者物價指數可能創高，並透過全球供應鏈，影響美國的消費者物價指數繼續上揚。

在美國上周五公布強勁的就業數據後，歐元一度跌至低點 1.15135 美元，但已回升穩於 1.1588 美元。英鎊上周因英國央行維持利率穩定令市場感到意外，而受到重創，周一有所回升，至 1.3561 美元。美元兌日圓也穩於 113 上方。

較可能有所變化的是紐西蘭元。由於交易員對紐西蘭央行升息 50 基點的可能性保持警惕，美元兌紐元下跌約 0.7%，之後紐元穩於 0.7162 美元。

ANZ 分析師指出，如果紐西蘭央行有意升息，現在正是時候，這可能與當前全球央行的普遍基調不符，儘管如此，市場將會消化風險。

對風險敏感的澳幣隔夜也走強，周二溫和上漲至 0.7410 美元。