〈台幣〉熱錢簇擁帶量強升7分 收27.772元寫逾6周新高

國際美元回落，熱錢積極流入台北股匯市，新台幣兌美元匯率今 (9) 日一度升值逾 1 角，攻抵 27.735 元，不過，進口商大力承接，加上央行調節，讓升幅稍稍收斂，終場升值 7 分，收在 27.772 元，仍寫逾 6 周高點，台北及元太外匯市場總成交值放大至 17.66 億美元。

外資今天大舉匯入並買超台股，帶動股匯雙漲，台股漲逾百點，站上 17500 點關卡，新台幣兌美元匯率以 27.82 元開盤後，隨即展開凌厲攻勢，盤中最高來到 27.735 元，升值 1.07 角，進口商見到 27.7 字頭也紛紛進場承接，匯市量能明顯擴大。

不過，新台幣匯價升勢太猛烈，引來央行關注，終場升值 7 分，以 27.772 元作收，仍為 9 月底以來收盤新高，台北外匯市場成交值擴大至 12.21 億美元，元太外匯市場成交值 5.45 億美元。

Fed 主席鮑爾周一出席聯準會與歐洲央行、加拿大央行共同舉辦的多樣性大會，並未就貨幣政策發表意見，不過，鷹鴿兩派官員已掀起論戰，美元對一籃子貨幣從 15 個月高點下滑，市場將目光轉向本周多名聯準會 (Fed) 官員談話，以及周三將公布的 10 月消費者物價指數 (CPI)。

觀察主要貨幣今天走勢，根據央行統計，美元指數下挫 0.31%，日圓強升 0.63%，韓元也勁揚 0.5%，新台幣與新加坡幣分別升值 0.25%、0.23%，人民幣小升 0.04%，歐元兌美元也強彈 0.31%。