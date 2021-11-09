大盤直衝萬八 你不可不知的五大集團作帳常勝軍

<盤後分析>

台股今日跳空開高逾百點，盤中維持狹幅震盪格局，終場大漲 126.06 點，收 17541.36，成交量再度放大為 3,932.55 億元，在籌碼方面，三大法人合計買超 207.74 億元，其中外資就貢獻了 196.05 億元，投信與自營商則是分別買超 8 億、3.68 億元，在期貨未平倉方面，外資連兩日大幅回補，今日再回補 3,873 口空單，且現貨也同步買進，顯示此波上漲外資看多的決心，整體來說，大盤今日突破 9 月前高 17516.92，且價增量漲，多頭態勢確立，明日即將挑戰 8/4 高點 17623.89。

<台股你不可不知的五大集團股>

時序邁入 11 月，又悄悄來到年底集團作帳的旺季，根據日盛投顧統計，每年的 11-12 月，集團股的表現多優於大盤及其他個股；而近期最熱門的集團股，莫過於王雪紅的威盛集團，憑藉著元宇宙的巨大商機，短短半個月時間，宏達電股價翻了近 3 倍，而母公司威盛也有 2 倍以上的漲幅。

如標題所說，除了股王製造機王雪紅的威盛集團外，還有其餘 4 家集團作帳的常勝軍，分別為九命怪貓黃崇仁的力晶 (力積電) 集團、作帳老手焦家華新麗華集團、併購大王盧明光的中美晶集團以及同樣是擅長併購的陳泰銘的國巨集團。

礙於篇幅限制，就不再此贅述集團作帳相關個股了，想要更深入了解的話，歡迎 Line@留言索取週六影片連結，本週六我會重點分析集團作帳方法、時間及集團中的個股，請踴躍在 Line@留言索取連結。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

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