聯準會縮表在即 外銀估金價明年下探1600美元

美國聯準會宣布啟動縮表後，黃金價格應聲走跌，瑞銀認為，聯準會縮減購債規模將是左右金價的關鍵，預估金價在明 (2022) 年 3 月下修至 1700 美元，甚至不排除下探 1600 美元。

瑞銀表示，聯準會將通膨升溫視為短期現象，也因此實際利率可能長期維持在低水位，但如果通膨數據持續升溫，很可能在短期內對金價形成一定程度的支撐力道。

回顧 2013 年，金價從當年初起持續下探，直到年底聯準會正式宣布縮減量化寬鬆之際，金價累積跌幅已達 27%，但在之後的 3 個月內又反彈 14%。

瑞銀認為，這次黃金的反應不一定能與 2013 年的情況相提並論，金價走勢仍取決於縮表進度，在聯準會宣布縮表後，在考量就業市場與對通膨容忍度等兩大重要因素下，預估聯準會應會繼續保持耐心，謹慎地啟動貨幣收緊政策。

瑞銀預估，在美元應該可能在明年反彈走強，市場實際利率最終回升，屆時金價很可能在明年 9 月下探至 1600 美元。

FXTM 富拓則認為，過通膨擔憂可能繼續推動金價攀升，過去貴金屬常被視為是抗通膨的對沖工具，因此當美元購買力下降時，黃金的價值就會上升，市場預估，美國 10 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 5.9%，是 1990 年以來的最高水準。

FXTM 富拓指出，在正常情況下，如果 CPI 數據達到或超越預期，可能會引發人們對聯準會升息以抑制通膨的預期，而利率上升往往會抑制投資者對零孳息黃金的需求。

但從聯準會認為通膨是短暫現象，因此市場普遍將認為，美國加快收緊政策的步伐可能會引發經濟衰退，這也意味即使 CPI 數據強勁，聯準會仍會對升息保持很大的耐心，這樣的情形有利於支持黃金需求。