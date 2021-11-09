日月光投控10月營收527.48億元 創歷史次高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (9) 日公告 10 月營收 527.48 億元，月減 1.84%，年增 10.09%，累計前 10 月營收 4498.09 億元，年增 19.63%；受惠封測產能稼動率維持滿載，加上 EMS 事業維持相對高檔，10 月營收創下歷史次高。

日月光投控 10 月封測事業營收 304.72 億元，月增 0.5%，年增 32.1%；法人看好，日月光投控第四季營收可望續揚，並創下歷史新高，季增估達 10-13%，全年則可達 5600 億元。

日月光投控封裝、測試訂單能見度仍很高，很多客戶為確保產能，與公司簽訂長約，其中，封裝產能利用率達 85%，預計第四季持續滿載，測試也達 80%。

此外，儘管現今封測業雜音不斷，日月光投控仍看好現今定價環境，強調定價環境仍相當友善，有助維持高毛利率，也加速投資回收過程，且設備整體交期還是偏長，如打線封裝設備長達 3-6 個月，其他如覆晶封裝等，交期也未見改善。

日月光投控也宣布實施庫藏股計畫，預計本月 8 日起至明年 1 月 7 日實施庫藏股，買回 5.5 萬張，買回區間 90-150 元，若低於區間下限將繼續買回，買回總金額上限 82.5 億元。