〈金融風險指數〉疫情趨緩降至98 創20個月來新低 不動產風險連三升

國內疫情趨緩、聯準會縮表政策明朗與企業財報優於預期，使得國內金融市場波動度減緩，10 月的 TAIFRI(台灣金融風險指數) 較 9 月下滑 1.0，降至 98，創下 2020 年 1 月以來 20 個月的新低，但不動產價量俱揚，分項風險指數連三個月上揚。

根據金融研訓院今 (10) 日發布的 TAIFRI 指數，在資產壓力評價主構面部分，包括不動產與股票市場指數持續攀升，其中不動產部分，10 月住宅的房價租金比上揚程度擴大，加上商辦之房價租金比也同步呈現小幅上揚，使得 10 月不動產風險分項分數來到 100.9，創下 2014 年 1 月以來新高。

至於股市部分，分項指數微幅上升至 98，其中 10 月台股市場大盤本益比從 9 月的 15.07 上升至 15.13，但仍為本年度以來次低；風險溢酬則從 9 月的 6.19% 略滑落至 6.03%，但仍為本年度以來次高，顯示股市風險相對平穩。

不過在國內疫情趨緩，經濟活動逐漸升溫，10 月金融市場波動自月初後逐漸趨緩，台指選擇權波動指數 (台版恐慌指數) 持續下降，資產價格波動程度已恢復到今年國內新冠病毒社區感染疫情前之水準，價格波動分項指數來到 102.8，是今年 4 月以來新低。

另外，疫情趨緩推升國人海外高收益債基金投資需求再度升溫，10 月國人投資海外高收債基金總額達一般債基金總額的 11 倍以上，再創下 2018 年 3 月以來新高。

金融研訓院指出，由於資金充沛與低利率環境持續，而且自住購屋需求力道仍強，但要考量部分熱門區域房價短期漲幅已高、買賣雙方議價力道及空間增強影響成交意願，加上政府年底不排除再推出相關管制措施的市場預期心理等三大因素，對不動產市場產生的降溫效仍應持續觀察。



