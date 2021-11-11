台新金舉辦供應商大會逾百響應 共倡永續人權風險管理

台新金控於本 (11) 月 4 日舉辦年度供應商大會，因應疫情首次採用視訊會議方式召開，共有超過百間的重要供應商一同線上參與，共同交流永續發展議題。台新金控今 (2021) 年以人權管理為主題，分享人權政策變革與經驗，同時加強合作供應商對人權風險的認知與重視，以期與國際趨勢齊頭並進。

台新金控總經理林維俊表示，為持續順應國際 ESG 發展趨勢及機構投資人的關注，台新金控除專注於企業經營的 EPS 之外，更審慎選擇重視自身 ESG 發展的供應商作為合作夥伴，積極落實供應商管理政策，從供應商、自身營運及客戶上中下游共同來面對未來企業永續經營的挑戰。

台新金控持續調整供應商管理行動方針，在選商時即納入 ESG 考量，合格供應商皆需完成簽署「供應商承諾書」。透過年度滿意度調查、供應商問卷等機制對供應商進行評鑑，並藉由供應商大會向合作廠商傳遞永續發展知識，共同提升企業永續競爭力。為了更確實反映供應商在企業永續的發展情形，在明 (2022) 年更將推出新版供應商人權問卷，確保評鑑內容與時俱進，符合國際要求。

台新金控今年獲頒「臺灣永續行動獎」中「社會共融獎金獎」及「經濟發展獎銅獎」兩大獎，也榮獲天下雜誌「企業永續公民獎」、英國標準協會 (BSI) 頒發永續韌性領航獎肯定，同時率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，以實際行動支持淨零碳排，與聯盟成員共同宣誓 2030 年的減碳目標。這些行動在在顯示台新金控在永續發展推動的積極投入，透過每年的供應商大會將 ESG 發展重點方針分享給供應商，與供應商攜手共同邁向永續共好的未來。

