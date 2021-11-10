蔡明彰觀點：航空雙雄V轉 vs 貨櫃三雄碗型底

今天報告的主題是「航空雙雄 V 轉 vs 貨櫃三雄碗型底」。

萬寶投顧蔡明彰強調，外資自底部 16,162 點，已買超 500 億元，成台股連漲 5 週的最大推手。不過，從歷史高點 18,034 點以來，累計仍賣超約 1,000 億元。

美國聯準會雖決定自 11 月起減債縮表，但距離升息還很遙遠。國際股市中，美國、歐洲率先改寫歷史新高，亞股擔心美元走強、亞幣貶值而相對落後，台股是亞股中與美股連動性最高，如果外資認錯回補，加上內資動能充沛，台股年底前挑戰萬八，而在資金面最寬鬆的明年元月底、農曆年前看到 18,500 點目標價。

分析外資自 16,162 點底部以來的買超 500 億元，究竟買什麼股票，可作為未來挑戰萬八的指標股參考。

買盤第一是華航 (2610-TW)27 萬張，其次長榮航 (2618-TW)19 萬張，航空雙雄合計買超高達 46 萬張。美國自 11 月 8 日起邊境解封、完整施打二劑新冠疫苗的外國旅客可以入境，其他各國陸續跟進。

台灣預計在二劑疫苗施打率六成時邊境解封，目前 37％，但第一劑施打率已逾七成，因此有機會在明年農曆年前達到邊境解封的門檻。

萬寶投顧蔡明彰強調，股價永遠跑在前面，現在台灣二劑施打率 37％，但航空雙雄股價近三週已大漲逾三成。過去歷史經驗，外資針對長線成長的大型股，大買股票後的兩個月，股價 V 型反轉後，都會有一大段驚人的漲勢。

最近一次的例子是外資在今年元月及 2 月大買面板雙虎，友達 (2409-TW) 大買 65 萬張、群創 (3481-TW) 大買 31 萬張，合計近百萬張。當時友達股價 15 元、群創 13 元，兩個月後的今年 4 月，友達漲到最高 35.5 元、群創最高 32.55 元，說明外資大吃貨後，波段又漲了一倍以上。

萬寶投顧蔡明彰強調，外資買這麼多股票是有做足功課，友達、群創後來發佈的第一季財報 EPS 1 元以上，外資已提早掌握面板雙虎的獲利大躍進並且漂亮的低點進場。

另外，16,162 點以來，外資回補台積電 (2330-TW)7 萬張，台積電站回 600 元以上，對比外資今年來累計大賣超台積電 43 萬張，回補的數量仍很少，因此未來外資是否持續回補台積電，將是大盤邁向萬八的關鍵。

萬寶投顧蔡明彰強調，不過，台積電股性穩健，不是中實戶、散戶的最愛，今年令投資人愛恨交加是貨櫃三雄，大漲 6 倍，卻又大跌 6 成。

外資自 16,162 點以來，買超萬海 (2615-TW)9 萬張、陽明 (2609-TW)3 萬張、長榮 (2603-TW)3 萬張，合計約 15 萬張。對比自貨櫃三雄最高點以來，外資合計賣超 28 萬張，大致外資回補一半持股。

其實，外資自貨櫃三雄最高點以來的賣超 28 萬張，幾乎集中在長榮的 24 萬張，陽明、萬海的賣超數量比想像中來的少。只不過，貨櫃三雄股價一起漲跌，給予外界通通都是外資賣下來的印象。

長榮第三季 EPS 15.15 元、萬海 14.57 元，由於萬海今年發放 1 元股票股利使資本額膨脹，如果考慮這個因素，萬海實際第三季 EPS 16 元，比長榮更高，表示貨櫃三雄賺到爆。陽明估計第三季 EPS 也差不多，但價位最低，但外資賣超有限，成為貨櫃三雄反攻的先行指標。

觀察貨櫃三雄的日 K 線形態是碗型底，這種底部結構並不多見，較會出現在大型熱門股，在底部持續數週到一、兩個月的時間，而多空僵持不下，漲不上去也跌不下來，才會形成碗型底。

萬寶投顧蔡明彰強調，在碗型底築底的漫長過程，市場對這種股票的產業景氣前景、多空看法截然不同，有人看的很樂觀，但也不少人看悲觀，碗型底總有一天要多空翻牌，頸線位置若帶量突破，多頭贏了，一旦碗型底確認，這檔股票漲勢將一發不可收拾，反之，頸線功敗垂成，股價將再度重挫。

以碗型底頸線位置而言，長榮 138.5 元、陽明 130 元、萬海 221 元。結論是，貨櫃三雄碗型底的頸線帶量突破，台股攻萬八將水到渠成。

拜登總統下令洛杉磯及長灘港每日 24 小時作業，但依然塞港，成為美國國安問題，主因有兩部分，美國港口硬體設施老舊不足，美國 11 年來再次新建全新貨櫃港碼頭是「南卡羅來納港」，但今年才通過預算進行投資，於是拜登政府拿剛通過 1.2 兆美元基礎建設的其中 170 億美元用於港口擴建翻新，但短期內仍無法解決塞港，貨櫃運價下不來。

若 2022 年歐美航線的現貨平均運價比現在運價基礎上，降幅不超過 6 成，2022 年貨櫃三雄業績將會超過 2021 年，因為每單位貨櫃成本不變，但明年全球貿易恢復成長態勢，整體載貨量將上升。

另一個是碼頭工人作業效率過低，美國洛杉磯港移動一個貨櫃需 48 秒，但中國鹽田港只需 24 秒，美國工人效率低，但要求加薪不落人後，明年 6 月西岸碼頭工人工會與資方合約談判，想必有很多的要求，於是明年不僅第一季，而是上半年運價都處於高檔。

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