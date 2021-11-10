〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨下滑

美國今日將公布 10 月 CPI、上週初領失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.483%。美股期貨週三 (10 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.24%，那斯達克 100 期貨跌 0.38%。

1. 美商務部長：供應鏈瓶頸將延續至明年 但正在逐步改善

美國商務部部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二 (9 日) 表示，明年還需要再幾個月的時間，美國供應鏈才能恢復正常，供應鏈瓶頸需要等待更多人重返工作崗位，以及企業實施疫苗指令加以解決。

雷蒙多說，供應鏈瓶頸「將持續而緩慢的改善」，進入 2022 年一段時間後恢復正常，業界人士認為疫苗指令的政策是解決瓶頸的一大助手。

根據雷蒙多，汽車製造業等部分產業的供應鏈問題已緩解，此外，波音 (BA-US) 等大型工業公司的執行長指出，疫苗指令將幫助緩解僵局，讓人們對重返工作崗位時更加放心，緩解勞動力短缺。

2. 馬斯克擬賣股消息發酵 特斯拉兩日來市值蒸發近 2000 億美元

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克提議出售股份等消息發酵，繼周一暴跌近 5% 之後，周二 (9 日) 崩跌近 12%，是去年 9 月以來最大連兩日跌幅，市值共蒸發 1990 億美元，但目前仍保持「1 兆美元市值俱樂部」成員的資格。馬斯克的財富兩天來則減損 500 億美元。

馬斯克上周六針對是否出售 10% 股份在推特發起投票，結果 350 萬人當中有 57.9% 贊成賣股，此消息促使投機者在馬斯克賣股前搶先拋售，導致特斯拉股價大跌。

這並非特斯拉唯一負面消息，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 周二在推特上說，馬斯克賣股套現並非擔心富人稅，可能是為了償還個人債務。

3. 蔚來汽車 Q4 交車量、營收預測悲觀

蔚來汽車 (NIO-US) 周二 (9 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，整體表現優於市場預期，不過預估第四季交車量與營收有可能低於第三季，盤後股價應聲下挫逾 2%。

蔚來截至 9 月 30 日的第三季營收為人民幣 98.05 億元 (約 15.2 億美元) ，年增 116.6%，優於市場預期的 14.6 億美元，第三季每股虧損為 0.06 美元，優於市場預期的虧損 0.1 美元。

車輛銷售方面，蔚來第三季交車量達 24439 輛，季增 11.6%，年增 100.2%。電動車毛利率達 18%，季減 2.3%，年增 3.5%。

4. 美股史上第六大 IPO 將登場 特斯拉勁敵 Rivian 完成定價

知情人士透露，電動車新創公司 Rivian 周二 (9 日) 完成首次公開發行股票 (IPO) 定價，為每股 78 美元，已超出定價預估區間的上限，可望募集到約 120 億美元，可望成為美股史上第六大 IPO 案。

Rivian 周三將以代碼「RIVN」，開始在那斯達克交易所交易。以完全稀釋股權計算，Rivian 估值超過 770 億美元，和不到一年前的 276 億美元估值相比已不可同日而語。

Rivian 被視為特斯拉勁敵，上周五把 IPO 每股定價區間從 57 到 62 美元，一口氣提高到 72 美元至 74 美元。該公司計劃出售 1.53 億股，以每股 78 美元計算，共可募資 120 億美元，將是美股史上第六大、也是今年最大 IPO 案，但因出售股數仍有變化，實際募資額可能有變。

5. 蘋果執行長庫克挺加密貨幣 不僅持有也感興趣

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克（Tim Cook）周二（9 日）在 DealBook 會議上表示，個人持有一些加密貨幣，並且已經對加密貨幣「感興趣有一段時間了」。

庫克表示自己持有加密貨幣，認為將加密貨幣作為多元化投資組合的一部份持有是合理的，但並非建議投資加密貨幣。

庫克說，對加密貨幣的興趣是出自於「個人角度」，並駁斥蘋果可能採用加密貨幣交易的說法，同時也否認蘋果用公司資金投資加密貨幣的可能性，認為投資人不會為加密貨幣曝險而購買蘋果股票。