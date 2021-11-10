【普徠仕觀點】供給瓶頸可能已經見頂

重點摘要

儘管在廣泛接種新冠疫苗的情況下，消費者需求已急劇反彈，但全球供應鏈的恢復卻更加緩慢。

雖然供應鏈中斷導致物料短缺並推升了價格，然而關鍵數據顯示，供給瓶頸可能已經見頂。

新冠病毒大流行導致全球經濟突然產生前所未有的停止和重啟。儘管隨著疫苗接種活動的進展，消費者需求開始迅速反彈，但全球供應鏈的重啟相對落後，導致物料短缺並推升了全球價格。

最近，“停滯性通膨” 一詞，一種以通膨飆升、失業率高、成長緩慢為特徵的經濟環境，開始蔓延到經濟話語中。一個主要的關注領域是航運業，港口的勞動力嚴重短缺，導致許多貨櫃船在岸邊等待數週才能卸貨，從而推高了運輸成本。

根據波羅的海綜合指數 (BDI / 顯示 20 多條運輸乾散貨原物料航線的平均價格) 和哈珀彼得森指數 (HARPEX / 顯示全球貨櫃船租賃市場的價格發展) 的歷史數據(圖 1)，說明自 2020 年初以來成本大幅上升。然而，最近的定價趨勢 — 特別是在 HARPEX 中 — 顯示問題至少可能已經停止惡化。

供應商交貨時間，是衡量可能出現供應鏈問題的另一個晴雨表。在美國，聯準會在幾個地區進行每月製造業調查中，追蹤這些關鍵數據。其中五項調查的平均值顯示，交付時間在 2020 年下半年開始惡化，並在 2021 年夏季達到高點 (圖 2)。不過，平均值在 5 月趨於平穩後，最近又下降了。

總之，我們正在經歷需求反彈與供給增加之間時間不一致的影響。在我們看來，最糟糕的情況似乎已經過去，雖然市場在短期內可能面臨高通膨和經濟成長放緩的挑戰，但我們認為長期經濟前景仍然樂觀。

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