雙11搶很大 搶完0056 這檔ETF配息率7%更別錯過

迎戰雙 11，在第四季的 ETF 除息旺季，許多台股高股息 ETF 祭出超殺配息率搶市，吸引股民瘋狂搶購，「國民 ETF」元大高股息（0056-TW）在宣告將配發 1.8 元，股息金額創近年最高後，許多熱愛高配息的股民大舉湧進，推升 0056 規模最高來到 1,176 億元，躋身國內首檔千億級高股息 ETF。

0056 約 5.6% 的配息率極為誘人，成為高股息 ETF 的配息水準標竿。令人驚喜的是，同為元大投信高股息家族的元大台灣高息低波 (00713-TW)，青出於藍，日前公布將配息 3.15 元，以 11/9 股價換算，配息率仍高達 7%，相較於許多存股族偏愛的金融股配息率約 4~5%，還高上許多，激勵股民蜂擁而入。配息公布後，僅利用短短三個交易日，基金規模即大增 14.27 億，不亞於 0056 除息前的投資熱度，大有接棒元大高股息(0056-TW) 之勢，成為存股族熱捧標的。

理財達人表示，元大台灣高息低波成立以來，一直是高股息 ETF 的特等資優生，配息金額逐年成長，三年翻上一倍，2018 年每單位配發 1.55 元、2019 年每單位配發 1.6 元、2020 年每單位配發 1.7 元，今年配息金額更一舉飆升至每單位配發 3.15 元。也就是說，投資人若持有 100 張元大台灣高息低波，今年就可以領到 31.5 萬元的配息，相當於每個月幫自己加薪 2.6 萬元，甚為豐厚。

元大台灣高息低波不僅配息率優異，截至 11/9，今年來股價更大漲 28.6%，不僅優於台股大盤的 23.2%，也在台股 10 月以來這波反彈過程中，領先大盤創新高，更有機會連續兩年榮任高股息 ETF 績效王。

元大投信 ETF 研究團隊表示，元大台灣高息低波今年以來大漲特漲的原因，在於掌握到防疫概念股的漲勢。例如上半年持有到一檔乳膠手套大廠，隨著醫療手套熱銷而股價狂飆。不過，元大台灣高息低波是採取價值選股的投資模式，在六月指數例行調整成分股時，順勢獲利了結，不僅避開疫情概念股的大幅拉回，更受惠到後來轉進的統一超、第一金、聯強等內需消費股，因為國內疫情好轉，股價紛紛大漲，也帶動基金淨值領先大盤創新高，堪稱「神操作」。

理財達人表示，元大台灣高息低波預計在 11/19 進行除息，想參與除息的投資人最晚可於前一個交易日 11/18 收盤前買進持有。若是進場後，關心配息狀況的投資人，目前還可在元大投信新推出的「元大基金先生」APP，查詢最新基金、ETF 的配息資訊。至於，領過元大 ETF 配息的投資人，更可以直接透過「元大基金先生」APP 查詢個人歷史配息紀錄，輕鬆做好配息管理。

表、假設投資 20 張元大台灣高息低波 (00713)，領息金額年年成長