〈台幣〉午後風雲變色 升轉貶量縮收27.785元

台北匯市今 (10) 日走勢震盪，新台幣兌美元匯率早盤在外資強勁匯入下，一度升抵 27.718 元，但進口商美元買盤隨之進場壓抑升勢，午後外資也轉趨保守，使得台幣升幅回吐，小貶 1.3 分，收在 27.785 元，市場觀望稍晚公布的美國通膨數據，使得量能急凍，台北及元太外匯總成交值 13.635 億美元。

熱錢湧入僅一日行情，新台幣兌美元匯率今天上沖下洗，早盤一度靠攏 27.7 元整數關卡，最高來到 27.718 元，升值 5.4 分，但外資匯入力道有限，下午轉趨保守，進口商則持續進場買匯，使得匯價由升轉貶。

新台幣兌美元匯率終場收在 27.785 元，貶值 1.3 分，從逾 6 周高點回落，但在亞幣中相對有撐，台北外匯市場成交金額 8.67 億美元，元太外匯市場成交值 4.965 億美元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數反彈 0.16%，韓元今天貶值 0.31%，歐元貶 0.23%，日圓貶 0.21%，新加坡幣貶 0.09%，新台幣也小貶 0.05%，人民幣則升值 0.03%。

中國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 1.5%，工業生產者出廠價格 (PPI) 年增幅達 13.5%，兩數據之間的「剪刀差」再度擴大，恐加劇停滯性通膨危機和結構性風險，外資操作轉趨保守觀望，靜待周三出爐的美國 CPI 數據，藉此判斷物價漲勢是否加速。