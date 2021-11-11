〈財委會質詢〉網路賣家注意 社群平台交易明年起需揭露統編

習慣利用社群平台賣東西或揪團購的人要注意了，財政部目前正著手修法，要求社群平台上的賣家必須完成稅籍登記並對外揭露，且平台業者也要保存賣家交易資料，預估最快明 (2022) 年上路實施。

民進黨立委林楚茵今 (11) 日質詢時說，不少賣家透過臉書與 LINE 販售商品，質疑這些透過社群網路平台的銷售交易，缺乏實名制導致國稅局難以掌握交易資料，恐讓部分店家透過網路平台的交易管道而逃漏稅。

對此，財政部長蘇建榮表示，確實有注意到社群平台上的營業交易行為，國稅局會主動蒐集資料；賦稅署署長許慈美則補充說，國稅局會透過主動蒐集和網路機器人過濾資料的方式，找出屬於營業人交易的部分進而查緝逃漏稅等情事。

許慈美表示，目前仍有些網路平台還沒配合《稅捐稽徵法》提供上面的交易資料，將透過修正《營業稅法》，賦予平台業者提供交易資料的義務。

林楚茵進一步追問具體修法方向，許慈美對此回應，財政部已經進行修法並將進行預告，針對賣家部分將要求揭露其統一編號；社群平台部分，會增加其保留交易資料的義務，以供未來在國稅局有查核需要的時候，必須依法配合提供。

財政部官員補充，目前正在研擬相關條文，要求社群網路上的賣家必須主動揭示稅籍登記與統一編號，若賣家未按照規定揭露，民眾也可直接檢舉，相關法規將在今年底前會提報行政院，之後再進行法規預告，如果加計法規實施前的緩衝期，預估明年就會上路納管。