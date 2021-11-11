仁寶Q3業外挹注每股賺1元 前三季EPS 2.17元賺贏去年全年

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，在業外處分昆山閒置廠房挹注下，單季稅後純益 43.52 億元，年增近 1 倍，每股純益 1 元，為近三季新高，前三季純益達 94.39 億元、年增 97.5%，每股賺 2.17 元，已賺贏去年全年。

仁寶第三季營收 3368.61 億元，季增 29.07%、年增 25.11%，毛利率 3.17%，季減 0.19 個百分點、年減 0.17 個百分點，營益率 1.07%，季增 0.09 個百分點、年減 0.06 個百分點，在業外處分收益挹注下，稅後純益 43.52 億元，季增 76.41%、年增 98.9%，每股純益 1 元。

仁寶今年前三季營收 8678.47 億元，年增 21.4%，毛利率 3.35%，年增 0.1 個百分點，營益率 1.09%，年增 0.42 個百分點，稅後純益 94.39 億元，年增 97.5%，每股純益 2.17 元。

業外方面，仁寶第三季業外利益 21.68 億元，除匯兌、利息、投資收益外，也認列處分昆山仁寶視訊電子不動產收益，貢獻約 19.61 億元；出貨方面，仁寶第三季出貨 1540 萬台，季增 18.46%、年增 32.76%，累計前三季筆電出貨 4140 萬台、年增 29.78%。

展望第四季，仁寶表示，供應鏈料況持續緊張，預估第四季筆電出貨將持平或較第三季 1540 萬台小幅成長，全年成長 10-15% 目標可望達標，非筆電同樣因第三季基期較高，估第四季成長放緩，但看好車電、智慧型手機等產品動能。