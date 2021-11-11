台股暌違近3個月再現4000億元大量 13檔逆勢改寫天價

加權指數今 (11) 日下跌 107 點或 0.61%，櫃買小跌 0.06% 相對有撐，大盤暌違近 3 個月再現 4000 億元大量，上市櫃合計成交值突破 5000 億元，雖然主要電子權值股壓回，但仍有 13 檔逆勢改寫天價，包括不斷電系統 (UPS) 商旭隼 (6409-TW)、IC 載板廠南電 (8046-TW)、廠務工程設備商帆宣 (6196-TW) 等，均獲得買盤青睞。

觀察主要創高上市股，其中，千金股旭隼今天在買盤追捧下，股價勁揚逾 4.17%，收在 1750 元，成功超車富邦媒，躍居台股第六大高價股。旭隼 10 月營收 15.82 億元，月增 5.79%，年增 52.6%，累計前 10 月營收 136.3 億元，年增 23%，已逼近去年全年的水準。

帆宣受到台積電拍板日本、高雄設廠消息激勵，營運可望大進補，今天強勢攻上漲停板，達 138 元。帆宣 10 月營收 30.63 億元，月增 8.87%，年增 49.6%，累計前 10 月營收 260.1 億元，年增 30.2%。

南電前三季每股純益已達 10.88 元，大賺超過一股本，未來 3 年持續擴產，資本支出將暴衝至 400 億元，今天股價大漲 3.78%，收在 576 元。南電 10 月營收 51.02 億元，月增 13.2%，年增 41.6%，前 10 月營收 425.6 億元，年增 36.7%。

其他上市股包括散熱模組廠奇鋐 (3017-TW)、PCB 大廠泰鼎 - KY (4927-TW)、PA 製造商全訊 (5222-TW)、塑化股元禎 (1725-TW) 及彈性包覆紗廠宜新實業 (4440-TW) 等共計 8 檔，今天股價均創下歷史新高。

另有 5 檔創高上櫃股，分別為華景電、晶宏、創惟、晶焱及穩得，今天同步吸引資金進駐，股價改寫新猷。其中，宜新實業、全訊、華景電、穩得 4 檔都是近期剛上市櫃掛牌交易的個股。

加權指數今天成交值衝上 4001.26 億元，為 8 月 25 日以來的最大量，櫃買指數成交值 1038.27 億元，合計達 5039.53 億元，值得注意的是，威盛、偉詮電、威健、位速、智崴、建達、富旺及華景電 8 檔個股，今天成交量也創下歷史新高。

