維田明年營收估雙位數成長 跨入電動車充電樁應用

工業電腦廠維田 (6570-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長李傳德表示，工業自動化、石化業等需求持續回升，明年營收可望年增雙位數，毛利率可持穩 33-35%；此外，維田也跨入電動車充電樁應用，目前已經送樣認證，後續可望成為營運新動能。

李傳德表示，目前訂單能見度看到上半年，其中，工廠自動化會是明年主要營收成長來源，尤其在各地缺工下，越來越多的智慧製造、機器視覺等，客戶興趣很高，車廠需求也不錯。

另外，石化產業用的防爆電腦也有看到需求回溫，李傳德表示，油價低的時候，客戶投資意願低，但現在油價回升，美國、亞洲、北歐地區都有看到詢問升溫，也是明年一大需求。

而在電動車充電樁上，李傳德透露，是透過歐洲經銷商打入市場，供應充電樁上的控制系統，目前也小量送樣，後續通過認證、客戶取得標案後，將會是一個新動能。

市場缺料方面，李傳德表示，的確交期有拉長，但對毛利率影響並不是太大，影響毛利率較大的還是營收規模跟匯率；但為了反映零組件上漲壓力，明年還是不排除啟動新一波調漲。

而因應需求，維田也在台北建新產能，李傳德表示，新廠 2 條產線，年產可達 6 萬台，較舊廠產能增 5 成，且還有空間可以再擴 1 條 3 萬台，足夠因應未來 3 年需求。