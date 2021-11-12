〈航運指數〉SCFI終結連4跌 美東、美西線運價連袂彈

上海航交所今 (12) 日公布最新 SCFI 綜合指數，終結連 4 周下跌，轉為上揚 18.12 點至 4554.04 點，漲幅近 0.4%，三大遠程航線中，僅歐洲線連 2 跌，美西線呈現連 3 漲，而美東線也終結連 5 跌轉為上揚，顯示即便處在傳統淡季期間，海運市況無明顯回檔壓力，運價仍處在歷史高檔位置整理。

據上海航交所最新報價，美西線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 運價本周呈現連 4 漲，來到 6730 美元，上漲 269 美元，且漲幅擴大，周漲多達 4.16%，大幅高於前一周的 0.7%，反映美西塞港仍嚴峻，艙位維持供不應求。

而美東線終結連 5 跌，每 FEU 運價一口氣回升 161 美元至 10589 美元。

僅歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價續跌 77 美元至 7560 美元，跌幅 1%，較上周的跌幅 0.7% 略擴大，為連 2 跌。

貨攬業者指出，歐美港口、鐵路、內陸運輸設備不足，限制海運運能的增長，並造成嚴重失衡現象，例如，目前洛杉磯港等待靠港船舶約較上月再多出近 20%，也較前 2 個月多出近 100%，塞港問題尚未有緩解跡象，平均等待所需時間已達 14.6 天。

貨攬業者也直指，碼頭缺工，再加上整體供應鏈的後勤作業如拖車、火車等轉運運力缺乏，這些因素並非短期內可解決，難以預測何時能舒緩。