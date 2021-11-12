【台股龍捲風】元宇宙持續噴 漲多了不敢追 還有沒有還沒漲到的？

迪士尼拖累道瓊 AMD、Nvida 領漲費半升近 2%，很明顯的道瓊日 KD 死亡交叉，所以賣壓較重，而費半日 KD 還撐在 80 軸以上，所以費半最強，帶動晶片股上攻，反映到台股的肯定就是 IC 設計。

比較有趣的是，元宇宙的宏達電 (2498-TW) 解禁後竟然再漲，帶動威盛(2388-TW) ，而聯發科(2454-TW) 也說元宇宙，亞信 (3169-TW) 漲停 ，那凌陽(2401-TW) ，凌通(4952-TW) 會不會也有機會呢?

外資買超 79.24 億元，投信買超 9.43 億元，自營商賣超 4.82 億，週五這樣的成交量，這樣的三大法人買賣超，下周還會續漲嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股費半日 KD 雖死亡交叉！但撐在 80 軸以上，表現比想像強，加上周 KD 黃金交叉下，有望帶動道瓊、NASDAQ 轉強，台股日 KD 還在 80 軸以上，周 KD 也還是黃金交叉，目前仍為多方格局，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/bjDIvx1SAf0

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) ，其中還是萬海 (2615-TW) 較弱，這族群要轉強要看萬海，季線反壓有待化解，還在船上的各位水手們辛苦了，期待大家能趕快解套共襄盛舉本波行情！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW ) 、愛普 (6531-TW )、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW ) 等，這族群無疑就是台積電漲價直接受惠股，今天金麗科 (3228-TW ) 表現最強，下周若能續強，可望帶動族群上攻

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

TESLA 由於馬斯克賣股，導致短線出現回檔修正，目前來到 10 月 25 日大量區及上升月線防守區，能不能震盪後再攻，就看這裡守不守的住，對應到台股相關概念股，也都是觀察 20MA 即可！

電池股的美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 昨漲勢無法延續，目前 3 檔個股皆可以 10 月 26 日大量區的價格來觀察轉強轉弱訊號！

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 上周全出後，本波最低跌到 139.5 元，今天留超長上影線。「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，三檔個股走勢不同步，還不急著接回。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW)漲停 、威盛 (2388-TW)漲停 、位速 (3508-TW)漲停，帶動鈺創 (5351-TW) 、揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 這族群要多加凌陽 (2401-TW)、凌通(4952-TW) 一起來追蹤

而有來拿「低軌衛星」資料的人，上週就是媒體爭相報導的重點股：表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 已飆到 167.5 元了，其他的台揚 (2314-TW) 大漲，公準 (3178-TW)、康舒 (6282-TW)、昇貿 (3305-TW)、騰輝 (6672-TW)、 翰荃 (8103-TW)、系統電 (5309-TW)、啟碁 (6285-TW)、仲琦 (2419-TW)、金寶 (2312-TW)，也持續看好，另全訊 (5222-TW) 持續創高。其他 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 震盪壓回量縮就是機會！

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「網通概念股」，上周末，筆者已整理相關概念股表格放在我們的 FB 有需要的好友可自行加入。

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今日指上漲 65 點，元宇宙飆翻天，IC 設計也上來了，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情。

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