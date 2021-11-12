基本面加持美股後市有撐 看好創新科技與中小型個股潛利

美國聯準會宣布啟動縮表，但不急著升息，美股陷入高檔震盪盤整，富蘭克林證券投顧表示，美股屢創新高後震盪難免，但美國經濟基本面強健，剛通過的基礎建設法案有助提升生產力，美股將持續扮演多頭主流，看好創新科技成長股搭配中小型價值循環股。

統計 1950 年以來美股月度表現，11 到 12 月美股季節性表現突出，尤其在前 10 月亮麗漲勢之後，11、12 月合計平均漲幅達 5%，收紅機率達 92%。

富蘭克林證券投顧指出，儘管市場擔憂停滯性通膨及大離職潮的風險，但目前看來這波停滯性通膨與 1970 年代的停滯性通膨情況不同，儘管短期通膨升高，但實質經濟增長強勁且勞動市場健康，雖然通膨壓力可能難在短期消退，但一些壓力如供應鏈瓶頸可能會達到頂峰。

根據 JOLTS 數據顯示，8 月份美國離職人數創歷史新高、約 430 萬人，但招聘及釋出的工作崗位高達 630 萬，招聘人數比離職人數多出 2 百萬，因此不能以此論定為大離職潮，目前可能正在發生的情境是勞動力市場流動率升高，許多人因追求更高工資而離職，雖然這可能對企業獲利產生影響，但也是經濟健康的表徵。

而從 10 月非農就業報告顯示，員工招募正重新加速、近周持續申請失業救濟金人數下降，均顯示有越來越多失業者可能正在尋找工作。

此外，S&P 500 企業目前已公布的第三季財報穩健，企業利潤率擴大，營收年增 15% 顯示需求依然強勁，因此仍正面看待美股後市展望。