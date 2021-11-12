〈同欣電法說〉布局醫療領域報捷 總座：很久沒這麼樂觀

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理呂紹萍指出，公司長期布局醫療領域，包括助聽器、DNA 序列檢測與超音波感測頭等，近期助聽器客戶有 1 樣新品，初估數量有一定規模，看好未來前景發展，直言很久沒有這麼樂觀過。

同欣電混和積體電路可應用在助聽器、DNA 序列檢測、超音波感測頭及汽車電子，其中， DNA 序列檢測今年以來由於疫情關係，各單位為確定是何種變種病毒及感染傳播鏈，積極預定 DNA 序列檢測產品，推升相關產品出貨量、業績大幅成長，預期在疫情持續下，明年需求將再增加。

同欣電也正配合客戶開發第四代新品，主要針對精準醫療投藥前，需做的 DNA 序列。

超音波感測頭是同欣電布局醫療的第三個產品，去年第四季客戶為給供應鏈壓力測試，給予台廠量能較大的訂單，同欣電目前已消化完畢，客戶年中也做了新改款，預期 11 月就會開始出新品，看好明年將有顯著成長。

另外，同欣電車用混和積體電路內含感測器與 PCB，儘管現今各大廠缺料疑慮頻傳，同欣電也感受料源緊張，並向供應商持續催貨，不過，目前並沒有因缺料造成生產斷線的情況。