APEC發布聯合聲明 拜習罕見同框現身

由紐西蘭主辦的 2021 年亞太經濟合作組織 (APEC) 於週五 (12 日) 舉行線上會議，21 個成員國領袖於會後發表聯合聲明，將共同努力應對氣候和環境挑戰。

APEC 聯合聲明中指出，APEC 成員國將支持供應鏈、解決勞工問題，繼續應對新冠疫情，來解決該地區的經濟復甦問題，而其中廣泛獲得疫苗是當務之急。

該聲明中提到：「由於新冠危機遠未結束，我們決心使用所有可用的宏觀經濟工具來應對新冠病毒帶來的不利後果並維持經濟復甦，同時保持長期的財政可持續性。即使在充滿挑戰的情況下，我們也將加緊努力確保物流順暢。」

該聲明中宣布，APEC 成員國支持公平分享疫苗、擴大疫苗生產和供應，並改善疫苗及相關醫療產品貿易，包括簡化海關程序等。

值得一提的是，「拜習會」訂於美東時間週一 (15 日) 晚間舉行之際，拜登與習近平週五罕見提早「同框」會面，兩人在 APEC 峰會發表的演說，也被視為下週視訊會議的風向球。

美國總統拜登週五晚間演說中提到，他將致力於加強美國與 APEC 經濟體的關係，以促進公平開放的貿易和投資，增強美國的競爭力，並確保一個自由開放的印太地區。

中國領導人習近平週五晚間演說強調多邊主義和經濟技術合作。他指出，中國將堅定不移擴大對外開放，同世界和亞太各成員分享中國發展機遇。週四他也定下基調警告，APEC 地區決不能回到冷戰時期的緊張局勢中，似乎在向美方喊話。