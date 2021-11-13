比特幣Taproot軟分叉升級啟動 有望縮短與以太幣的應用差距

經歷 4 年前的隔離見證 (SegWit) 升級後，比特幣周六 (13 日) 即將迎來首次重大升級，這次 Taproot 軟分叉將在多方面影響區塊鏈，並有望追隨以太幣腳步，打入加密貨幣的主流金融。

Taproot 軟分叉將引入「Schnorr 簽名」，這將提升比特幣交易隱私性、效率並帶來低成本。最重要的是，升級能提升比特幣在區塊鏈上執行「智慧型合約」(smart contracts)，而智慧型合約是以太幣衍生出許多應用的關鍵。

雖然一些專家認為 Taproot 軟分叉對比特幣價格的影響最小，但升級背後的影響更為關鍵。Bitwise 資產管理法律長 Katherine Dowling 表示，Taproot 軟分叉包含以下三個獨立升級。

1. 智慧型合約 (Smart contracts)

Dowling 說，最重要的變化是智慧型合約的潛力。Schnorr 簽名允許比特幣用戶執行比目前更複雜的比特幣智慧型合約，這種執行能力本來是比特幣和更新興的以太幣之間存在的關鍵差異。

智慧型合約是以程式碼書寫並存儲在區塊鏈上的數位協議，也是「去中心化金融」 (DeFi)、應用程式 (app) 和「非同質化代幣」 (NFT) 的發展動力。以太坊 (Ethereum) 的智慧型合約處理優勢，使其成為使用最普及的區塊鏈。

與以太坊相比，比特幣在智慧型合約受到許多限制，雖然未來比特幣可能永遠不會像以太坊靈活度高，但 Taproot 軟分叉升級後，兩種加密貨幣在智慧型合約的隱私、安全性與彈性差距將會縮小，提升比特幣應用。

2. 提升隱私保護

Schnorr 簽名將允許多個簽名交易用一個簽名來解決，多簽名交易通常用於啟用智慧型合約。此外，多簽名交易轉為單一簽名意味著參與多簽名交易的位址的隱私性更高。

儘管 Dowling 認為此升級將有利比特幣，但部分人士擔心，這可能會引起政府對比特幣逃稅、洗錢等非法活動的隱憂。

3. 交易成本便宜

Schnorr 簽名還將減少多簽名交易所需的數據開銷，以往多簽名交易的處理比標準簽名交易還複雜，Onramp 執行長 Tyrone Ross 表示，隨著運算成本減少，交易將變得更加節能且省時，相對交易處理成本將更低，從而降低交易費用成本。

展望未來，Dowling 表示，只要 Taproot 升級完畢，將為比特幣下一階段奠定基礎，預計此次升級將引發新一輪比特幣創新浪潮，主要集中於智慧型合約。