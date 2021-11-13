ConsenSys Q3 Web3 報告精華速讀：元宇宙、DeFi 經濟和用戶體量等

第三季度以太坊上 DeFi 領域繼續保持着穩定的發展，而 NFT 與從 NFT 拓展出的以「Play-to-Earn」模式爲代表的鏈遊展現出了驚人的爆發力。

撰文：Eric

Consensys 第三季度的報告於近日出爐，與此前專注於 DeFi 領域不同，本次的報告還包含了 NFT 以及近期大火的鏈遊與元宇宙的發展狀況總結。在 Consensys 看來，Web3 融合了 Web1 階段的開源協議精神，同時又不同於 Web2 的私人所有制公司的封閉，是一個重視用戶數據所有權、無需許可訪問的集體所有制經濟，創造了自發的協同感與認同感。

該報告內容僅統計了以太坊上的 Web3 領域發展狀況。

以太坊上 Web3 應用的用戶量

據 Dune Analytics數據 顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，以太坊地址總數達到了 170,958,394 個，環比增長了 9% 左右，其中與 DeFi 有過交互的地址數超過了 344.8 萬個，環比增長超 30%。第三季度中，單日進行過 NFT 買賣的地址數從 7 月初的不到 5000 增長到一度超越了 2 萬，而 Consensys 旗下瀏覽器插件錢包 MetaMask 的月活用戶數也於 9 月達到了 1200 萬左右的歷史新高。

以太坊上的 DeFi 經濟

穩定幣

以太坊上美元穩定幣的總價值持續增長，據 Dune Analytics數據 顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，以太坊上美元穩定幣的總價值排名前四的分別爲 USDT、USDC、BUSD、DAI，該四種穩定幣的總價值及佔比相較 6 月 30 日的變化如下表所示：

從上表中得知，USDT 依然是以太坊上最大的美元穩定幣，但 USDC 的市場份額正在迫近 USDT，第三季度 BUSD （幣安發行的美元穩定幣）的總價值錄得接近 30% 的增長，而 DAI 的總價值雖然也上漲了接近 20%，但其市場佔比依然相對穩定。

在穩定幣的「穩定性」方面，據 Crypto Compare 數據顯示，抵押 ETH、WBTC 和 USDC 等加密貨幣發行的 DAI 波動性相對較大，而 USDT 的價格由於受到 9 月中旬國內的政策影響而出現了較大幅度的下跌，至今仍未迴歸正常水平。（參考閱讀《USDT 負溢價一月有餘，爲何「搬磚救市」不靈了？》

DeFi 借貸協議未償還貸款

報告顯示，第三季度以太坊上 DeFi 借貸協議中的未償還貸款數量急劇增加，於 9 月 6 日增加至 247 億美元的新高，相較二季度末的 143 億美元增長了 72.73%。據 Dune Analytics 數據顯示，截至 9 月 30 日，Aave、Compound、MakerDAO 三個協議的未償還貸款數量分別達到了 7,907,698,204.39 美元、4,969,243,409.54 美元、6,253,766,525.11 美元。有趣的是，相比於二季度 42% 和 4% 的用戶增長率，Aave 和 Compund 在三季度的用戶增長率僅爲 16% 和 1.9%。Consensys 表示，用戶數量增加和未償還貸款的增長不對等，說明推動未償還貸款增長的主要因素或爲市場的反彈而非用戶的增加。

DeFi 協議收入

報告顯示，Uniswap、SushiSwap 等協議的年收入已經超過了 1 億美元，而 dYdX 在 9 月當月就實現了超 4500 萬美元的收入。

總鎖倉價值

在總鎖倉價值（TVL）方面，據 DeFi Llama 數據顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，以太坊佔到了前五大智能合約區塊鏈 TVL 的 77%，BSC （幣安智能鏈）佔 10%、Solana 佔 5%、Terra 佔 5%、Polygon 佔 3%。

以太坊 L2 上的 DeFi

以太坊 L2 包含了 Arbitrum、Optimism、Loopring 等協議以及基於 ZK Rollup 的二層協議，而目前上線的二層協議中，其中最讓人期待的莫過於使用以太坊創始人 Vitalik Buterin 稱爲「唯一安全」的 Rollup 方案的 Arbitrum 和 Optimism。

據 L2Beat 數據顯示，三季度中，Arbitrum 的總鎖倉價值在 9 月 16 日達到了超過 26.66 億美元的階段高點，而 Optimism 的 TVL 也在同日達到了超 2.45 億美元的階段高點，但在 9 月底二者的 TVL 均有所下滑。

此外，據 Arbitrum、Optimism 的區塊瀏覽器數據顯示，9 月 30 日，Arbitrum 和 Optimism 上的獨立地址分別創下了超 18.8 萬以及近 15 萬的新高，Arbitrum 上的每日交易數在 9 月 12 日創下了超 26.7 萬的歷史新高，而二者在 9 月末的每日交易數均在 4 萬附近。

在交易成本方面，據 l2fees 數據 顯示，Arbitrum 和 Optimism 的轉賬及交易成本都相對較高，而使用 ZK Rollup 方案的 dYdX、Loopring 以及 ZKSwap V2 成本較低，其中 Loopring 的轉賬成本最低。

以太坊上的 NFT

Consensys 將 2021 年稱爲 NFT 的「元年」，2021 年第三季度 NFT 交易額爲 107 億美元，環比增長了 8 倍。另據 Nonfungible.com 數據顯示，第三季度 NFT 單日銷售量最高達到了 70 萬件左右，單日總交易額也一度接近 30 億美元，而 NFT 在一級市場的銷售額也超過了 160 億美元。

此外，據 Dune Analytics數據 顯示，三季度內每週的獨立買家和賣家數量在 9 月分別達到了超過 10 萬和 7.5 萬的階段性峯值，相較於 6 月底 1.6 萬和 1.2 萬左右的數據均實現了超過 6 倍的增長。

Consensys 在報告中表示，促進這場 NFT「革命」的平臺是 OpenSea，該平臺在 8 月的銷售額佔到了全網 32.5 億美元銷售額中的 31.6 億美元，約佔 97.23%。但事實上，直到今年 4 月，Nifty Gateway 一直是 NFT 市場的主要市場，而 OpenSea 在 2021 年第二季度和第三季度鞏固了其作爲首選平臺的地位。

除 OpenSea 之外，NFT 交易市場還包括 SuperRare、Foundation 和 Hic et Nunc 等，但第三季度 OpenSea 佔據了市場交易總額的 97% 以上。Consensys 表示，現在 OpenSea 的競爭者是來自傳統領域的佳士得拍賣行，其在 9 月實現了超過 1 億美元的 NFT 銷售額，僅 9 月 28 日在亞洲舉行的 NFT 拍賣會上就實現了 1560 萬美元的銷售額。

Consensys 特別提到了包括 CryptoPunks、Bored Ape、Meebit 在內的「頭像 NFT」，Consensys 認爲這類 NFT 已經成爲了一種文化，用戶交易此類 NFT 更多出於對文化和象徵價值的需求，而不僅僅停留在使用價值層面。以上三個系列的 NFT 的總交易量分別達到了 548,731 ETH （25.13 億美元）、184,415 ETH （8.45 億美元）以及 71,077 ETH （3.26 億美元）。

NFT 金融化

隨着 NFT 價格的不斷攀升，市場也開始在 NFT 金融化反面展開了探索。Consensys 列舉了三種金融化的方向，分別爲合作競拍、碎片化以及 NFT 抵押借貸。

合作競拍（例如 PartyBid）允許多名用戶將用於競拍 NFT 的資金集中來購買高價值的 NFT，從而共同分享該 NFT 的所有權；碎片化平臺（例如 Fractional）允許用戶將 NFT 分割爲若干碎片，用戶可以選擇購買一部分，也可以選擇購買所有的碎片從而擁有完整的 NFT；NFT 抵押借貸平臺（例如 NFTfi）則允許用戶以 NFT 作爲抵押物進行貸款，據 Dune Analytics數據 顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，NFTfi 上的貸款總額已經達到 33.6 億美元，相較二季度末的 18.8 億美元增長了近一倍。

Consensys 同時指出，當前 NFT 借貸仍然面臨三大風險，包括智能合約風險、NFT 價格波動較大導致價值低於貸出金額、NFT 流動性較低導致清算價格下跌。

元宇宙

在筆者看來，元宇宙概念真正爆發的時間在第四季度，第三季度中，元宇宙產品的熱度還沒有達到當下的峯值，但 Axie Infinity、Decentraland、Loot 等項目已經展露頭腳。

Axie Infinity 是最具代表性的「Play-to-Earn」鏈遊，其在第三季度通過 NFT 銷售產生了 7.2 億美元的收入，當前日活超 30 萬，Discord 成員超 25 萬，已成爲全球最大的 Discord 社區。據 AxieWorld數據 顯示，第三季度 Axie Infinity 的總收入達 7.816 億美元，環比增長近 50 倍。

Decentraland 是一個虛擬世界，用戶在 Decentraland 中設置自己的虛擬形象，並且可以和其他用戶進行互動，還可以購買自己的虛擬土地（LAND）並在土地上建造房屋。6 月中旬，Decentraland 內的一塊土地以 90 萬美元左右的價格出售，當前 Decentraland NFT 的價格中位數接近 5000 美元，第三季度平均每週的銷售額約爲 77.2 萬美元，平均每週 NFT 銷售數量爲 300 件。

Loot 基於既定的元數據實現了隨機的可組合性，用戶獲取到怎樣的詞綴是完全隨機的，但這些隨機的詞綴也會區分稀有度。在 Loot 爆發之後，出現了衆多衍生項目，Consensys 認爲，Loot 是具有革命性的，其爲元宇宙的後來者奠定了基礎，而這個基礎就是「可以基於最小的起點構建出基於想象的最多樣化和最複雜的世界」。

本次 Consensys 發佈的報告除了上述內容外，還包括了 DeFi 協議的治理、機構投資、安全和政策等方面的內容，在此不做過多的介紹，有興趣的朋友可以查閱報告 原文。